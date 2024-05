Aviso de la Seguridad Social: estos son los cambios que habrá en la paga extra de las pensiones

Estas son las fechas exactas de pago de las pensiones.

Millones de pensionistas recibirán su primera paga extra del año este junio, y vendrá con buenas noticias, ya que su cuantía se verá incrementada tras la revalorización de las pensiones.

Las pagas extraordinarias de las pensiones

Todas las pensiones vienen con derecho a dos pagas extraordinarias. Así lo explica la Seguridad Social: “Las pensiones de cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social se abonan en 14 pagas, una por cada uno de los meses del año más dos pagas extraordinarias que se ingresan en los meses de junio y noviembre junto a la nómina de la pensión correspondiente a estos meses”. Este año, estas pensiones vienen incrementadas, concretamente en un 3,8% para las contributivas y en un 6,9% para las no contributivas.

Cuál es la cuantía de la paga extra

Esta tiene el mismo importe que la mensualidad ordinaria. Para aquellos que no han devengado todos los meses dentro del periodo que va de diciembre a mayo, la Seguridad Social abonará una sexta parte por cada mes devengado. Por otro lado, también están las pensiones con la paga extra prorrateada, dentro de las 12 mensualidades, en las que se cobra exactamente la misma cantidad. También existen algunas pensiones que no tienen derecho a paga extra. En concreto, las de incapacidad permanente que "deriven de enfermedad común y accidente no laboral".