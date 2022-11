Canarias se posiciona como destino preferente de inversión en Europa

Canarias es uno de los destinos, tanto nacionales como internacionales, más solicitados no solo por su oferta turística, sino también por presentar un ecosistema innovador óptimo para los negocios. De hecho, la autonomía cuenta con la mejor fiscalidad de Europa, como demuestra su reducido Impuesto sobre Sociedades (IS), que no supera los cuatro puntos porcentuales.

La cita Canary Islands Hub, el secreto mejor guardado de España y Europa para hacer negocios, organizada por Proexca - empresa pública adscrita a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias- y EL PERIÓDICO DE ESPAÑA busca ahondar en los aspectos que convierten al archipiélago canario en un nicho emergente de inversión. Sobre sus activos clave -atracción de talento e innovación, entre otros-, su régimen económico y fiscal, su ubicación estratégica o su plataforma comercial y logística se debatirá el próximo 30 de noviembre en Zenit Estudio, en Madrid.

Hasta allí se trasladarán múltiples ponentes que incidirán, entre otros aspectos, en convenios de doble imposición, directrices de la Unión Europea (UE) o, por ejemplo, leyes de competencia para rentabilizar al máximo los negocios allí asentados. Canarias ya ha convencido a más de 700 empresas, que han seleccionado al archipiélago como centro de operación y expansión de sus mercantiles.

Cómo asistir al encuentro

La cita divulgativa organizada por el Gobierno canario y EL PERIÓDICO DE ESPAÑA se celebrará de forma presencial el miércoles 30 de noviembre. Susana Criado será la maestra de ceremonias de un encuentro que dará comienzo a las 9.30 horas y que contará con la presencia de un centenar de asistentes.

La agenda de la jornada contará con intervenciones como la del economista José Carlos Díez, y analizará cómo pequeñas y medianas empresas, así como grandes corporaciones madrileñas, pueden expandir sus firmas en Canarias con todas las garantías de éxito y descubrir los diferentes factores que hacen de Canarias una localización atractiva para desarrollar iniciativas empresariales en sectores estratégicos como el de las TIC, la actividad de I+D+i, el audiovisual, la animación ,los videojuegos, la economía azul, las energías renovables, el aeronáutico y el aeroespacial, entre otros.

Inscripción

El evento se celebrará el miércoles 30 de noviembre a partir de las 9.30 horas en Zenit Estudio en Madrid. La inscripción se puede realizar en este enlace.

