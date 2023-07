Los cinco mejores restaurantes para comer arroz, según Quique Dacosta

Quique Dacosta / Quique Dacosta

Quique Dacosta es sinónimo de calidad, está acreditado por las tres estrellas Michelín que ostenta su restaurante homónimo. Y estos son sus restaurantes favoritos para comer un buen arroz. Y no, no todas están en la Comunidad Valenciana.

Restaurante Rioja (Verge del Fonament, 37, Benissanó, Valencia)

"En paella valenciana hay que quedarse con Restaurante Rioja (Verge del Fonament, 37, Benissanó, Valencia), uno de los emblemas en la zona", explica el chef. Llevan casi 80 años (desde 1924) siendo una referencia cuando toca hablar de la versión icónica de este plato. Son unos auténticos referentes de esta receta, preparada de forma artesanal, siempre con arroz de la variedad senia".

El arroz del restaurante Rioja (Valencia). /

Paco Gandía (San Francisco, 2, Pinoso, Valencia) y Casa Elías (Rosales, 7, El Xinorlet, Alicante)

"Si estamos en el interior de Alicante y queremos probar un arroz preparado al sarmiento de pollo, conejo y caracoles, mis recomendaciones son Paco Gandía (San Francisco, 2, Pinoso, Valencia) y Casa Elías (Rosales, 7, El Xinorlet, Alicante). No tendría sentido ir a estos restaurantes y comer otra cosa. Es como ir a otros templos como Elkano -en Getaria, Guipúzcoa- y pedir otros platos que no sean rodaballo a la parrilla".

El arroz del Restaurante Elías (Alicante). /

Napicol (Sant Isidre, 28, Meliana, Valencia)

"Otro sitio excepcional en el que estuve el otro día es Napicol en l 'horta de Valencia (Sant Isidre, 28, Meliana, Valencia), donde sirven un arroz al horno estupendo, que, según la receta tradiciona, se suele preparar con los restos del día anterior. Se sirve con morcilla, una cabeza de ajos, garbanzos, patata... pero en una versión mucho más desgrasada y gastronómica... Lo preparan en paella y no en cazuela de barro como suele ser habitual, incluso sacándole el 'socarrat'. Es magnífico".

Arroz del restaurante Napicol (Meliana, Valencia). /

Llisa Negra (Pascual i Genís, 10, Valencia)

"Un sitio verdaderamente espectacular es Llisa Negra (Pascual i Genís, 10, Valencia) ¿Por qué? Porque es un sitio en el que se preparan arroces 'a la llama' en el centro de Valencia trabajando con distintas maderas. Es muy difícil hacer paellas en el centro de una gran ciudad como Valencia. Es mi restaurante de producto urbano, en el que trabajamos con la temporalidad y hacemos arroces al compás de la temporada, con setas o trufa cuando toca, o con el ingrediente que haya que emplear en cada momento".

Un arroz del restaurante Llisa Negra (Valencia). /

Fuera de Valencia

Noticias relacionadas

"Más allá de Valencia, he comido muy buenos arroces fuera de Valencia. Por ejemplo, en Cataluña, desde Can Bosch (Rambla de Jaume I, Cambrils, Tarragona) a El Celler de Can Roca ( Can Sunyer, 48, Girona), donde también los hacen. También me gustan los que hace Nandu Jubany en su restaurante Es Códol de Formentera (Venda Descamarí, Platja de Migjorn). Es curioso porque la alta gastronomía no se ha ocupado en exceso del arroz aun siendo un ingrediente muy habitual en nuestra cocina. Hay un cierto vértigo".

El arroz del restaurante Es Còdol (Formentera). /

Otras opciones fuera de España

"Fuera de España también se pueden comer excelentes arroces. Un ejemplo es Arros QD (64 Eastcastle Street, Londres), mi proyecto en Reino Unido. No solo preparamos arroces tradicionales sino que los hacemos con producto de primera calidad de allí. Representa tanto mi parte purista como la más cosmopolita, en la que estoy abierto a innovaciones. ¿Quién dice que no hay buen producto para hacer una paella en Reino Unido? Pues lo hay, sorprendentemente".