¡Pum! 10 vinos espumosos para descorchar esta Navidad

Ahora que Napoleón Bonaparte vuelve a estar de moda gracias a la larguísima película de Ridley Scott es justo recordar una de las frases más hedonistas que se atribuyen al militar y emperador francés. “Champagne'... En la victoria lo mereces, en la derrota lo necesitas” dijo (supuestamente) dejando claro que una copa de espumoso viene bien casi siempre.

La Navidad es el momento del año en el que más gente abraza los vinos con burbuja, aunque muchos lo hacen de manera circunstancial y solo porque el folklore del brindis lo precisa. Craso error: reducir el consumo a esta época del año únicamente es injusto para unos vinos que también pueden ser complejos, elegantes y gastronómicos. Aquí van 10 para tomar ahora y cuando surja.

Laietà Gran Reserva Brut Nature / Alta Alella

Laietà Rosé Gran Reserva 2019 (Alta Alella)

Los cavas rosados se sacudieron los prejuicios de muchos hace ya tiempo. Imposible no hacerlo con referencias como Laietà Rosé de Alta Alella, bodega que elabora de forma totalmente ecológica. Aquí nos encontramos con un vino presentado en una botella sofisticada y estilizada. En su interior, un cava hecho con uva mataró (monastrell) que presenta aromas a violetas y frutos rojos, que se combinan con notas de frutos secos, bollería y un toque de mineralidad. Un vino estupendo para armonizar una velada navideña de principio a fin, desde el aperitivo hasta los dulces tradicionales.

Precio: 23,30 euros.

Ars Collecta La Pleta 2014, de Codorníu / Codorníu

Ars Collecta La Pleta 2014 (Codorníu)

Este cava brut puede presumir de haber sido elegido entre los 10 mejores espumosos del mundo en el Effervescents du Monde 2023, el prestigioso concurso de espumosos organizado por Forum Oenologie en la Borgoña francesa. La Pleta del nombre es una parcela de uva chardonnay en la zona del Segrià, en una ubicación privilegiada. De allí sale este vino fresco, limpio e intenso, de burbuja elegante y cremosa, donde aparecen aromas a fruta de hueso y flores blancas. Muy versátil en los maridajes, donde es capaz de arrimar el hombro ¡y de qué manera! con mariscos, arroces y estofados por igual. Un cava para las grandes ocasiones.

Precio: 90 euros.

Malvasía Volcánica Brut Nature 2016 / El Grifo

Malvasía Volcánica Brut Nature 2016 (El Grifo)

Una Navidad en Canarias siempre es diferente. Pero eso no quiere decir que no haya que celebrar tanto o más que allí donde el frío aprieta. Todo el carácter volcánico de los vinos de una isla tan peculiar como Lanzarote está presente en este espumoso de bodegas El Grifo. Un brut nature diferente, en el que la fruta fresca se mezcla con la mineralidad, pero con las notas de panadería, fruto de su crianza, haciendo también su aparición. Las posibilidades de maridaje con un vino como este se disparan: es capaz de armonizar tanto con platos de pescado braseados como con guisos más contundentes.

Precio: 21,78 euros.

Vilarnau Rosé Delicat Ecológico / Vilarnau

Vilarnau Rosé Delicat Ecológico (Vilarnau)

Una medalla de oro de The Champagne & Sparkling Wine World Championships, uno de los certámenes internacionales más respetados en el mundo de los espumosos, es el aval con el que cuenta este vino rosado ecológico de Vilarnau. La garnacha (con un pequeño toque de pinot noir) es la uva con la que se elabora este cava de atractivo color pálido, cremoso, elegante y con una buena acidez. Es un buen acompañante para arroces, platos de pasta, recetas a base de verduras o la bandeja de postres. Un brut rosado reserva apto para todos los paladares.

Precio: 14,95 euros.

Torelló 2A/18/19 / Torelló

Torelló 2A/18/19 (Torelló)

'Microvinificacions' es el nuevo proyecto de los hermanos Toni y Paco de la Rosa Torelló, nacido para experimentar con los espumosos. El Torelló 2a (2 añadas) 18/19 Brut Nature es un corpinnat (marca de calidad de la Unión Europea que engloba grandes vinos espumosos del Penedés) nacido a partir de la mezcla de vino base de 2 añadas diferentes, la 2018 y la 2019. Las uvas empleadas son de las variedades xarel·lo, macabeo, y parellada. El vino resultante es complejo, con notas a fruta blanca y cítricos y tostados procedentes de la crianza. Muy gastronómico, va bien con pescados al horno o asados de carne.

Precio: 25,50 euros.

Milesimé Blanc de Noirs / Juvé & Camps

Milesimé Blanc de Noirs (Juvé & Camps)

Este 'blanc de noirs' de la añada 2019 es uno de esos cavas que sorprenden por su complejidad y que es la más pura expresión de la parcela Rieral, origen que queda perfectamente claro en la copa. Elaborado con pinot noir, en la nariz ofrece desde fruta roja hasta notas cítricas o a miel: es el alma de la uva, que lo convierte en un vino tremendamente gastronómico. Es capaz de escoltar (y realzar) muy bien una gran variedad de platos: desde bocados de 'sushi' a platos de cecina, pasando por preparaciones con trufa o hasta recetas de verduras a la brasa.

Precio: 29 euros.

NOC Brut Prestige 2019 / Bodegas NOC

NOC Brut Prestige 2019 (Bodegas NOC)

También se hacen buenos vinos espumosos en los Montes de Toledo. Allí es donde el enólogo Ignacio de Miguel elabora este vino a base de las variedades chardonnay y viognier (uno de los pocos en el mundo que utiliza esta uva para hacer un brut). Lo hace al amparo de una zona de una especial altitud, lo que le confiere a este espumoso un carácter muy especial. De color dorado brillante, en él se aprecian notas a fruta fresca, frutas de hueso y toques florales. Es perfecto para ir de la mano con aperitivos, platos de arroz no demasiado pesados y carnes blancas.

Precio: 29,50 euros.

Ayala Brut Majeur / Ayala

Ayala Brut Majeur (Ayala)

Chardonnay, pinot meunier y pinot noir son las uvas de este 'champagne' brut que puede considerarse un todoterreno perfecto para las fiestas. Una crianza larga y un 'dosage' de solo 7 gramos por litro hacen que sea disfrutable en cualquier momento de una comida o cena navideña, desde los entrantes hasta el momento dulce. De burbuja pequeña y persistente, los aromas a fruta fresca y cítricos son la antesala de un paso por boca que resulta fresco pero también prolongado.

Precio: 40 euros.

Ubac Gran Reserva / Agustí Torelló Mata

Ubac Gran Reserva (Agustí Torelló Mata)

Un brindis por las ideas solidarias en una época que (para qué engañarnos) se presta más al consumismo que otra cosa. La bodega Agustí Torelló Mata ha creado una placa de coleccionista para 500 botellas de su cava Ubac Gran Reserva, un brut nature que reúne aromas a fruta de hueso pero también notas tostadas y a mantequilla fruto de su crianza. Todo el importe recaudado por esta edición especial se destinará a la construcción de un hospital de campaña en Ucrania.

Precio: 15 euros.

Nu Brut Nature Reserva 2020 / Maset

Nu Brut Nature Reserva 2020 (Maset)

Escogido como mejor cava del mundo 2023 y mejor vino espumoso ecológico del mundo 2023 en los premios Best in Class Awards de The Champagne & Sparkling Wine World Championship 2023, este brut nature es fiel a su misión: expresar todos los sabores y aromas de la uva y el Penedés. Aromas de fruta de hueso y notas de bollería preceden un trago en el que aparecen toques tostados, lo que lo convierte en un vino redondo, de una excelente relación calidad-precio. Perfecto con los clásicos asados de ave de estas fechas.

Precio: 12,95 euros.