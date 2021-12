Con estas conservas 'premium' no tendrás que cocinar en Navidad

Navajas, almejas, perdiz... una selección para conquistar a tus invitados sin tener que encender el fuego

Las conservas ’premium’, una gran solución para no cocinar en Navidad. / iStock

En Navidad todo el mundo quiere comer bien -¡faltaría más!- pero no todos están por la labor de ponerse el delantal y cocinar. Con el vaivén de las restricciones es probable, además, que los planes hayan cambiado radicalmente y que haya que improvisar. Para ponerlo un poco más fácil, aquí va una selección de conservas 'gourmet' que nunca fallan, seleccionadas por dos 'lateros' incorregibles. Sergio Remacha, del alicantino Moments Bar, donde se despachan buenas viandas en conserva, y Guillermo González, al frente de The Pantry by Éleonore, la 'despensa' online del restaurante Élonore de Salinas (Asturias).

Las navajas en aceite de oliva de Real Conservera Española. / Real Conservera Española

Remacha recomienda incluir en la selección 'conservera' los berberechos 20/30 de Los Peperetes. "Son una maravilla, vienen incluso colocados en la lata. Son unos berberechos gordos, fantásticos... Yo me los tomaría al natural, poniendo el limón al lado para el que quiera añadir un poco. ¡Tirar el caldo de la lata es un pecado! Si cogemos una 'minipimer' y lo batimos con un poco de fino de Jerez y un toque de Pedro Ximénez nos queda una crema suave que se puede tomar en 'chupito' y que está deliciosa".

El propietario de Moments Bar recomienda también las navajas en aceite de oliva de Real Conservera Española. "A-lu-ci-nas con ellas. Lo que hace el aceite es conseguir que las navajas queden más carnosas. A mí me encantan así, no necesitas añadirles nada más porque están perfectas". También es muy fan de la anchoa en mariposa de Conservas Yurrita. "Es lo más similar que yo he encontrado a una anchoa recién limpiada. Además, visualmente es espectacular, con los dos filetes cogidos de la cola... Yo las pondría con un poco de pan con aceite o mantequilla en un 'cuenquito' al lado".

Las anchoas mariposa de Yurrita. / Conservas Yurrita

Otra de sus perdiciones es la lata de ventresca de atún rojo en aceite de oliva de Herpac, una mítica conservera de Barbate. "Todo lo que hacen a partir de atún rojo es brutal, pero esta quizá sea mi favorita. En cuanto te metes la ventresca en la boca, se te deshace en el paladar. Si te gustan las piezas grasas, no puede faltar en tu comida o cena navideña."

FOIE Y PERDIZ EN CONSERVA PARA UNA CENA DE MUCHO NIVEL

Pero el 'laterismo' ilustrado va más allá de los pescados y mariscos. Guillermo González se rinde ante las piparras ahumadas artesanalmente y encurtidas en leña de roble de The Rooftop Smokehouse, "perfectas para servir con un 'steak tartar', por ejemplo. O también para acompañar una mortadela italiana, que con la piparra y un pan dulce tipo brioche forman un conjunto delicioso". Más maravillas que nos descubre Guillermo González: los pimientos rellenos de gambas y setas de Conservas Emilia. "Se pueden comer tanto solos como acompañados, por ejemplo, de unas patatas paja".

Los pimientos rellenos de setas y gambas de Conservas Emilia. / Conservas Emilia

La fiesta sigue por todo lo alto si, tal y como sugiere Martínez, ofrecemos a nuestros invitados el foie micuit de la empresa navarra Martiko "acompañado de unas tostas y con un punto de sal Maldon". Para los aficionados a las aves, una última recomendación de Sergio Remacha: "Tanto la perdiz como la codorniz en escabeche de La Abuela Cándida son para llorar. Vienen totalmente deshuesadas y puedes ponerlas tanto en una ensalada como hacer un platito principal con ellas preparando una especie de 'demi-glace' calentando el escabeche. Palabras mayores". Y fiesta en la mesa sin haber ensuciado ni una olla...

