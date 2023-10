Así es la carta de despedida de un cartero almeriense que ha emocionado a todos los vecinos

Este es uno de los regalos que le han hecho al cartero Manuel Carmona, de Almería, en su despedida / Vía Instagram @manucarpel

En El Zapillo, un barrio de Almería, había un cartero que se ha volcado por completo con los residentes durante cinco años. Con una gran capacidad de trabajo y mucha amabilidad se había ganado el cariño de mayores y pequeños mientras prestaba sus servicios en el municipio. Manuel Carmona había estudiado Geografía, pero remodeló su plan de vida tras encontrar una fuente de alegría entre cartas y buzones.

Lo que muchos no sabían era que seguía preparando las oposiciones para optar a otra localidad. Ahora, por fin, ha obtenido una plaza en otra provincia andaluza. Le comunicaron la noticia a finales de este pasado septiembre. Aunque su destino no está muy lejos -se va a Granada-, debe abandonar su puesto en Almería. "Esta es la cara que se me ha quedado cuando me han dicho que tengo plaza en Correos. He aprobado las oposiciones y no sé si reír o llorar", comentaba en esta foto que ha publicado para sus seguidores de Instagram.

Manuel Carmona ha querido decir despedirse de una manera inusitada de los vecinos que le han abierto puertas con afabilidad y con los que ha tenido mucho trato en este barrio. Para ello, ha escrito unas palabras muy afectuosas que han circulado por las redes sociales.

En un homenaje a las letras, tomó una máquina de escribir para redactar el escrito. Deseaba dirigirla de forma personalizada a varias personas de El Zapillo. En ese barrio de la capital almeriense, Carmona estaba al cargo de 2.500 casas. No era posible llevar una copia del texto a cada una de ellas, así que tuvo que hacer una selección de los 130 domicilios con quien había tenido un vínculo más estrecho. En su último día como cartero repartió todas estas cartas junto a las del correo ordinario.

El contenido de la enternecedora carta de Manuel Carmona

En el papel, se mostraba lo siguiente:

"Querido vecino,

Hoy es el último día que me verás por el barrio, ya que recientemente he aprobado las oposiciones, y me han dado plaza fuera de Almería, aunque no muy lejos, en Granada.

Han sido cinco años de vernos casi a diario, de llamar a tu puerta y que me recibieras con agrado y una sonrisa, de intercambiar unas palabras e incluso alguna confidencia. Simplemente quería agradecerte este tiempo que han hecho que mi trabajo sea más llevadero y agradable, así como despedirme con un 'HASTA PRONTO', haciendo honor a la profesión y entregándote este mensaje por carta.

Gracias por todo y hasta pronto. Saludos.

Manuel, EL CARTERO."

Algunos vecinos se dieron cuenta del contenido de esa carta tan especial muy pronto y le buscaron por las calles del barrio. Otros, le contactaron a través de su cuenta de Instagram (@manucarpel), donde Carmona siempre ha compartido fotografías mostrando sus estados de ánimo y su pasión por la música. De hecho, forma parte de una banda llamada Lepanto (@lepantomusic), en cuyo perfil también ha recibido muchos mensajes cariñosos.

En una publicación en sus redes sociales ha mostrado su satisfacción y emoción por los últimos momentos que ha vivido: "Me siento muy afortunado y querido por personas a las que quiero y aprecio mucho", decía en la descripción de las fotos. En ellas se le ve despidiéndose de sus compañeros, además de otras imágenes con múltiples dedicatorias y regalos que ha recibido por parte de "su gente", toda aquella que seguro que Manuel no va a olvidar en su nueva etapa profesional.