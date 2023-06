Una exhibición de perros guía abre la Semana del Grupo Social ONCE en Andalucía. / María José López / Europa Press

La ONCE va a celebrar del lunes 12 al sábado 17 la Semana del Grupo Social ONCE en Andalucía, bajo el lema, 'Contigo transformamos vidas', que va a ofrecer en torno a 120 actividades en las ocho provincias andaluzas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, y el director general de Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía, Pedro Calbó, han inaugurado este lunes en Sevilla esta Semana con una exhibición de perros guía adiestrados en la Fundación ONCE del Perro Guía, que ha tenido lugar en el patio del Centro de Recursos Educativos de la ONCE.

En dos pases, según se indica en nota de prensa, la exhibición ha mostrado a la ciudadanía cómo se trabaja con estos animales para que lleguen a ser uno de los elementos fundamentales en la movilidad, autonomía y seguridad de las personas ciegas.

Los asistentes han sido testigos de diversos ejercicios de obediencia y concentración realizados por los futuros perros guía Nit y Odin, junto a las instructoras de la FOPG, Raquel Blesa e Irene Molina. Los perros guía han realizado los cruces de peatones, escaleras y obstáculos habituales que cualquier usuario de perro guía se encuentra por la calle en su día a día.

La Fundación ONCE del Perro Guía desde 1990 ha entregado más de 3.500 perros, siendo cerca de mil los que en la actualidad caminan junto a otras tantas personas ciegas por las calles y pueblos de nuestro país, 165 de ellos en Andalucía.

Las razas más utilizadas son Labrador, Golden Retriever, Pastor Alemán y cruces de Labrador y Caniche Gigante para personas con alergia. Se trata de un servicio que como todos los que la ONCE ofrece a sus usuarios, es gratuito y cuyo coste estimado por cada animal ronda los 40.000 euros.

La formación hasta su entrega a los usuarios viene a durar entre 18 y 20 meses dependiendo del nivel madurativo del animal, interviniendo en ella familias educadoras que de forma desinteresada socializan a los cachorros, entrenadores e instructores caninos.

En el acto de inauguración han participado el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y la presidenta del Consejo Territorial, Isabel Viruet, junto a representantes de las distintas administraciones y entidades sociales de la comunidad autónoma.

También han participado medio centenar de escolares de dos aulas del Colegio Itálica de Sevilla (de 5º de Primaria y 1º de la ESO), que han disfrutado de una actividad de Goalball en el polideportivo y han seguido las explicaciones de las entrenadoras y adiestradoras de la Fundación ONCE del Perro Guía.

Agradecimientos

Cristóbal Martínez ha dicho que esta semana quiere ser una expresión de gratitud a los andaluces por su confianza en la labor social que realiza la ONCE "para seguir derribando barreras, creando empleo y seguir transformando vidas".

"Ese orgullo de ser de la ONCE y del Grupo Social ONCE, de ser del país de la ONCE, que significa ser el primer empleador del mundo para personas con discapacidad, lo queremos compartir con todos los andaluces, en todas las ciudades, con las puertas de nuestras sedes abiertas de par en par", ha dicho el delegado de la ONCE.

Por su parte, la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla ha agradecido a todos los profesionales y técnicos que han hecho posible un programa de actividades "original y ambicioso", con el que "queremos demostrarle cómo convertimos su solidaridad en un modelo de servicios sociales que es único en el mundo".

Mientras, el director general de Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía, Pedro Calbó, ha destacado el compromiso del Gobierno andaluz para seguir colaborando con el Grupo Social ONCE por una sociedad más inclusiva. "Generar empleo y seguir facilitando la autonomía de las personas con discapacidad son pilares fundamentales para una verdadera inclusión", ha manifestado.

El director general de Fundación ONCE ha cerrado el acto reivindicando la singularidad del modelo social que representa el Grupo Social ONCE, que es el cuarto empleador no público de este país, según ha destacado. "A pesar de las dificultades no desmayamos en la prioridad de seguir creando empleo en España para las personas con discapacidad", ha subrayado antes de invitar a los andaluces a que participen en los actos programados durante toda esta semana en las ocho provincias.