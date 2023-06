Una turista cabrea a los sevillanos con un comentario durante sus vacaciones

Hay algo que caracteriza y engloba a todos los españoles y es cuando se critica y la gente se mete con alguna de las tierras provenientes de España. Con el auge de las redes sociales cada vez son más las vueltas que dan estas historias en las redes y se vuelven virales con los comentarios e interacciones de las personas.

Así ha pasado en Twitter tras unas palabras que ha declarado una mujer de EEUU en su cuenta de Twitter. Esta usuaria se encontraba visitando la capital de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Sevilla. La usuaria, llamada Marie, adjuntaba junto a cuatro fotografías de la ciudad de Sevilla el siguiente comentario: "Estoy en Sevilla. Esta ciudad básicamente tiene el mismo ambiente que Florencia". "Es una ciudad turística y una ciudad estadounidense de estudios en el extranjero que pretende ser más antigua e importante de lo que es", ha sido ya, la gota que colma el vaso.

I’m in Seville. This town basically the same vibe as Florence.



It’s a tourist city and an American study abroad city pretending to be older and more important than it is. Tourists come here to see a couple of cool things and then they just sit and eat and drink. pic.twitter.com/HgFOB7W5Xn