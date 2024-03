He venido a hablar de mi libro: Francisco Lorenzo

Siempre me ha gustado compartir con los demás lo que me apasiona. En el caso de las novelas, tenía dos opciones: 1) prestar aquellas que han logrado sorprenderme y emocionarme; 2) escribir una yo mismo, una que tuviese todos los ingredientes de lo que a mí me gustaría que me recomendasen para leer.

Primer ingrediente: suspense. Adoro morderme las uñas sin saber cómo los personajes van a salir de un aprieto. No me refiero a las clásicas huidas en coche o a la evasión de balas. Eso es más bien acción. Hablo de la tensión mental que se genera por la necesidad de saber qué va a hacer un personaje en determinada situación conflictiva, cómo va a reaccionar cuando se entere de algo que el lector sabe pero él no o por qué actúa de una manera extraña que todavía no se ha explicado. Todo esto lo he introducido en mi primera novela, El manipulador, con la intención de que el lector, aunque no llegue a morderse las uñas, sí las deje clavadas en las páginas.

Segundo ingrediente: un encadenamiento continuo de interrogantes. Va muy ligado al suspense. El escritor plantea una pregunta al lector (una que despierta su interés, por supuesto). Esto actúa como impulso para que siga devorando páginas, ya que desea conocer la respuesta. Pero cuando la descubre, el escritor ya le ha lanzado otras dos que no le permiten abandonar el libro. Y, cuando obtiene respuesta a alguna de esas dos, quizá se han abierto otras cuatro.

Preguntas

No debemos olvidar que, a fin de cuentas, cuando alguien dice que un libro le ha enganchado es porque hay preguntas para las que aún no tiene respuestas y que desea conocer. En El manipulador he usado preguntas que se responden tanto a corto como a medio y a largo plazo. Puede que alguna duda se despeje dos páginas más adelante. Otra, dentro de cuatro capítulos. Pero la principal no se descubre hasta el final. Y eso me lleva al tercer ingrediente.

Tercer ingrediente: un plan intrincado. He tenido el privilegio de disfrutar de historias en las que un personaje, generalmente protagonista o antagonista, teje un plan complejo que solo llega a comprenderse al final de la trama. Mientras, el lector solo ve piezas sueltas, como un puzle sin montar. Conforme las une, empieza a verle forma al conjunto, pero siempre hay una parte que se le escapa (y que le despierta multitud de preguntas). Cuando encaja la última y ve que la imagen final es completamente distinta a la que habías previsto… ¡Buf! Si está bien construida, para mí esa sensación de asombro es maravillosa. Y El manipulador también contiene un puzle que solo se comprende por completo cuando aparece la última pieza.

Dados estos tres ingredientes, si tuviera que definir El manipulador, lo haría así: es una novela de suspense (thriller) en la que, continuamente, van surgiendo interrogantes encadenados entre sí y construidos sobre uno principal, el que da lugar a la historia, un intrincado plan de venganza personal.

Los humanos somos animales emocionales con capacidad de razonar. Los personajes de El manipulador utilizan una lógica deductiva como la de Sherlock Holmes o un pensamiento analítico como los detectives de Agatha Christie. Pero, sobre todo, lo que pretende el libro es despertar emociones en el lector. Mi intención principal es que se sorprenda, se asombre y se maraville. Porque un libro no es solo un conjunto de palabras con sentido. Si están unidas de la forma adecuada, despiertan ese tipo de emociones que te hacen quedarte leyendo hasta las tres de la madrugada aunque al día siguiente debas madrugar.