He venido a hablar de mi libro: Araceli Segarra y Marta Duran

En 2013, con motivo de la presentación del libro Ni tan alto ni tan difícil (Bridge), el periodista Carlos Suárez, de El Periódico, tituló así una entrevista: "Araceli Segarra: ‘La montaña no distingue entre hombre y mujer’". Esto viene a cuento porque Expedició al sostre de vidre es una declaración de principios para poner en valor esta afirmación y compartirla; para que todos, mujeres y hombres, seamos conscientes de que la actual situación de desigualdad no se basa en hechos objetivos, sino en un ejercicio de dominio por parte de un sistema eminentemente masculino que no tiene absolutamente ningún sentido. Eso sí, para quien tiene el poder es muy cómodo. Pero esto no le hace más justo.

El techo de cristal, esa barrera invisible que impide a las mujeres vivir plenamente lo que quieran, se puede romper y debe romperse. Y este libro pretende ser una herramienta de reflexión, de intercambio y sobre todo de acción para lograrlo.

Hablamos de montaña, hablamos de empresa, hablamos de la vida en general, de casos concretos con los que todas nos hemos topado, que hemos sufrido, que hemos visto. Y animamos a las lectoras –y a los lectores, que esperamos sean muchos– a construir su propio arsenal para combatir un sistema injusto que ya dura demasiado.

Ponemos bajo el microscopio los miedos, la carencia de autonomía, la sobreprotección, la falta de autoestima, la injusticia, los valores, la discriminación, los referentes y muchas más cosas. No es un libro de recetas. Cada lectora y cada lector tendrá que cocinar su tarta. O, volviendo a la montaña, llenar su mochila.

Expedición

El libro habla de una expedición porque creemos que es importante hacer más que decir, y hacer de forma individual, plantando cara día a día, en voz alta y sin desfallecer. Es necesario nuestro compromiso individual para blindar la acción colectiva.

Es un libro feminista, porque feminismo y machismo no son antónimos

Exigimos que las cosas cambien, pero también nos exigimos a nosotras mismas ser fieles al cambio que pedimos. Trabajar para que el cambio sea efectivo y duradero. Negarnos a aceptar las situaciones que no sean justas. Educar a nuestros hijos e hijas para que compartan la lucha. Elegir a nuestros compañeros y compañeras en consecuencia. Aislar a quienes no compartan nuestros valores.

Y no, no es un libro solo para mujeres. El mundo, la montaña, es de todos, y la convivencia no es solo necesaria, también es enriquecedora. Y sí, es un libro feminista, porque feminismo y machismo no son antónimos. El feminismo es la búsqueda de la igualdad entre géneros; el machismo implica el predominio del macho.

Eduardo Galeano decía que el machismo es el miedo del hombre a las mujeres sin miedo. Nos han engañado durante tantos años que hemos llegado a creer que lo que nos pasaba como mujeres era normal. Y no, la montaña, que no es más que una metáfora de la vida, no distingue a hombres y mujeres. De nosotros depende hacer que esta afirmación sea real. Recomendamos coger la escoba y la pala. El estropicio está asegurado.