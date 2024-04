El choque de Silvia Intxaurrondo con una diputada del PP tras atacar a los familiares de Sánchez

La periodista Silvia Intxaurrondo ha preguntado este jueves en su emisión matinal La hora de La 1 a la Vicesecretaria de Sanidad y Educación del Partido Popular y diputada por León, Ester Muñoz, sobre cuáles son las pruebas que fundamentan las afirmaciones pronunciadas este miércoles en la Cámara Baja de las Cortes Generales sobre varios familiares de Pedro Sánchez.

En una conexión telemática con el programa, la abogada leonesa ha expresado: "El daño que está haciendo el presidente Sánchez a la convivencia entre españoles puede ser irreparable". La vizcaína, a continuación, ha querido saber si Muñoz hablaba en tono personal o como representante de su grupo político. "No hace falta aclarar lo obvio, soy una vicesecretaria del Partido Popular", ha zanjado como respuesta.

Entonces, Intxaurrondo ha matizado su consulta: "se lo pregunto porque ayer acusó desde el Congreso de los Diputados, en sede parlamentaria, al suegro y al hermano del presidente de Gobierno. Nos gustaría saber con qué pruebas ha lanzado esa acusación y cuándo van a presentar ustedes esa denuncia".

Ante la negación por parte de Muñoz de haber "acusado a nadie", la periodista ha querido "recordarle" sus propias palabras y ha leído en voz alta fragmentos de sus declaraciones de este miércoles. La diputada leonesa aludió en el Congreso a "los escándalos del entorno del Presidente del Gobierno". Entre ellos, resaltaba que "su suegro, que se enriquece con esas saunas"; "su padre, que se enriquece con fondos Next Generation"; "su hermano, que se ha mudado a Portugal para no pagar impuestos en España" y los "escándalos en torno a las actividades de su mujer, Begoña Gómez".

Éstas son las declaraciones que la diputada Ester Muñoz @EsterMunoz85 hizo ayer sobre los familiares de Pedro Sánchez a las que Silvia Intxaurrondo @SIntxaurrondo se refiere y que Muñoz ha negado en el programa de hoy.



La Vicesecretaria popular ha tratado de defenderse y ha recalcado que ella solo hizo mención de "situaciones profundamente conocidas" y "que están publicadas en los medios y no han sido desmentidas". Además, aseguró que ella "no ha acusado de nada a nadie" y que por ello no hay ninguna denuncia que presentar. Por último, Muñoz ha calificado de "irresponsabilidad absoluta" la decisión de Pedro Sánchez de apartarse de la vida pública durante varios días para reflexionar sobre si continúa o no en el cargo.