Silvia Intxaurrondo, sobre el fichaje de Broncano en RTVE: “Siempre es interesante atraer talento a la televisión pública”

“Me encanta estar con los que vais a ser mis próximos jefes” ha pronunciado la periodista Silvia Intxaurrondo nada más sentarse delante del micrófono ante una sala llena de caras jóvenes, sonrientes y expectantes. Invitada por la Asociación de la Prensa de la Universidad Carlos III de Madrid, fundada y dirigida por estudiantes, la vizcaína ha abordado el encuentro con entusiasmo y optimismo este jueves por la mañana.

Acostumbrada a ser ella quien hace las preguntas, se ha sometido a las realizadas por dos portavoces de la organización, pero también a las del público. Intxaurrondo ha hablado sobre cuestiones como la importancia del trabajo en equipo en un medio de comunicación: “Aunque a veces el contexto sea difícil, hay una hermandad muy grande en esta profesión. Tengo y he tenido compañeros maravillosos. Con algunos simplemente nos conocemos de habernos leído o escuchado unos a otros. Yo me siento muy afortunada en este aspecto”.

Por otra parte, también ha defendido la televisión pública, para la que trabaja desde 2018, habiendo pasado por diferentes programas informativos. Desde 2021 presenta el boletín matinal La hora de La 1, combinado con otros proyectos propios, como su actual emisión en La 2 y RTVE Play, Geópolis, que combina la geopolítica con temas de la cultura popular.

Al ser interrogada sobre la controversia reciente por el fichaje del humorista David Broncano para la parrilla de La1, ha opinado: “Me parece interesante hacer que la televisión pública sea competitiva, José Pablo López (ex director de contenidos de RTVE) tiene esa visión y yo también la tengo. Sinceramente, a mí me gustaría que el talento no se fuera”. También ha expresado que le parece positivo traer a la pantalla pública más perfiles de esas características.

Con respecto a su estilo como entrevistadora, Intxaurrondo ha negado que “busque el zasca” y ha corregido que solo “busca la respuesta”. Además, ha matizado que si el entrevistado trata de “escaparse”, ella está dispuesta a insistir. También ha aprovechado para ofrecer diversos consejos, como la necesidad de ver las entrevistas completas porque en las redes sociales a veces se difunden únicamente los momentos más polémicos. Y sobre los bulos, ha aclarado: “Hay muchos periodistas que quieren que esta profesión sea limpia y honesta. Y el periodismo de este país es extraordinario”.

Además, ha recomendado a los futuros reporteros que no pierdan el foco durante un diálogo, que repregunten si es necesario y que escuchen atentamente las respuestas del encuestado. Y ha agregado: “No hay pregunta mala, como mucho mal planteada, siempre que se haga con respeto. Intentad no quedarnos con una pregunta sin hacer, porque puede que os estéis guardando la pregunta del millón, la que os vaya a dar la clave”.

En cuanto a la trayectoria profesional, ha sugerido deshacerse de prejuicios y aventurarse a crecer en todo tipo de formatos. “Yo quería ser corresponsal en un periódico escrito. Y ahora lo único que no hago es escribir, finalmente he estado en radio y en televisión”. Asimismo, ha remarcado que hay que desprenderse “de la autocensura y de la autoexigencia” y perder el miedo a reconocer en una redacción que se desconoce la noticia de última hora.

Sobre los jóvenes, ella observa una generación “mucho más preparada y mejor formada” que las pasadas. Y ha asegurado a los allí presentes, que pronto se graduarán: “Sentíos muy bienvenidos. Estamos deseando que lleguéis, porque sois la savia nueva que necesitamos. Somos conscientes de la responsabilidad de ayudaros para que vosotros sigáis el camino. A mí me gustaría que llegaseis con ilusión, porque la profesión también la necesita”. Cuando un espectador ha preguntado, más tarde, si en algún momento se nota el cansancio o se pierde la vocación a lo largo de la carrera, Intxaurrondo ha concluido, entre risas: “¡Yo cada vez tengo más pasión!”