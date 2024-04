Mario González revela su gran preocupación en Supervivientes: "Me preocupa su estado físico"

Los concursantes de 'Supervivientes 2024' ya llevan más de un mes en Honduras. Las estrechas relaciones que parecían haber formado desaparecen en los momentos más tensos del reality.

En esta edición es la primera que hay una pareja que entra junta a concursar, es el caso de Mario González y Claudia Martínez. Los concursantes que llevan cerca de dos meses en Honduras, se enfrentan a la primera expulsión, ya que ambos están nominados. Esto ha destapado una preocupación que tiene Mario sobre Claudia, su pareja, si esta continúa en el programa.

Expulsión de Mario González en Honduras

Ambos concursantes se encuentran pensativos sobre la expulsión del próximo jueves, porque uno de los dos se puede ir del programa. Ambos han vivido un concurso en el que se han puesto al día y han llevado de la mejor manera. Ambos se han sentido a gusto e incluso ha ayudado a que refuercen su relación. Sin embargo, a la hora de la verdad Mario ha destapado algo que le preocupa de verdad sobre su novia.

La preocupación de Mario sobre Claudia

El concursante ha hecho saber que se encuentra preocupado por el estado físico de Claudia. "Lo que peor voy a llevar es no saber cómo está físicamente Claudia, puesto que es algo que lleva fatal", ha confesado González. Ha terminado diciendo que "me preocupa su estado físico. El mental no, en el mental va sola", ha confesado su pareja.

Claudia es la concursante de Supervivientes a la que más cuesta arriba se le está haciendo el adaptarse a la alimentación que deben seguir en el programa. Su no adaptación se está viendo reflejada en su estado físico. A pesar de su preocupación, también ha dejado claro que si controla su fortaleza mental puede llegar muy lejos en el concurso.

Los otros dos nominados son Marieta y Javier Ungría, por lo que habrá que esperar para saber si la pareja se separa, o, por el contrario, ambos siguen en el concurso.