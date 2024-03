Una noche juntos y unos padres enfadados: ¿Aitana y Yatra han vuelto?

Parece que la revista Diez Minutos tiene la exclusiva del momento. Según han desvelado fuentes de la misma, la "(ex)pareja del año" ha regresado. Según han adelantado en 'Y ahora Sonsoles', la revista lleva en portada mañana una foto de la pareja saliendo juntos de la misma casa.

Así, en el programa han explicado que el dúo ha pasado la noche juntos en Madrid antes de que el colombiano tomara un vuelto rumbo a Nueva York. Por tanto, parece que estamos ante el regreso del momento, aunque no a todo el mundo parece hacerle gracia.

Según comentaba la cronista Alba Medina en la red social X, "Los padres de Aitana están cabreados porque no comprendieron las declaraciones que hizo Yatra sobre la fidelidad", en referencia a el comentario que el artista hizo en una entrevista hace unas semanas diciendo que él, cuando tenía novia, no salía de fiesta porque "no iba a poder controlarse". Además, aseguraba que él era incapaz de manterner una relación romántica pasado el año.

Por su parte, desde la ruptura con Sebastián Yatra el pasado mes de noviembre, a Aitana se le han atribuido varios romances, aunque ella no se ha pronunciado acerca de ninguno de ellos.