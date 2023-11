Rompe 'La pareja del año': Aitana y Sebastián Yatra ya no están juntos

Sebastián Yatra y Aitana han roto. "Nos queremos un montón, somos y seremos buenos amigos", ha respondido el cantante colombiano al ser preguntado por el canal mexicano Telediario, a la salida de un aeropuerto, qué tal iba su relación con la artista catalana. De esta forma, Yatra ha confirmado la noticia que se venía rumoreando en las últimas semanas: ahora mismo están "los dos solteros" y esperan seguir siendo "grandes amigos de la vida".

Esta ha sido la noticia de la tarde del lunes, en un año en el que la vida privada de la joven artista española ha sido protagonista a lo largo y ancho de internet. Desde su romance y ruptura con el actor Miguel Bernardeu hasta su affaire con Yatra, convertido en relación seria hará unos meses.

"Andamos cada quien siguiendo su camino", ha confesado un Yatra taciturno para asegurar que la quiere "muchísimo" y que ha asegurado que han vivido una "historia muy bonita este año".

Las pistas de Aitana

Hace unos días, la cantante española se mostró rota durante un concierto en Bogotá y se sinceró con sus seguidores sobre el momento que estaba atravesando. "Hoy no estoy tan bien emocionalmente; no pasa nada, hay días que estás bien y otros que no", confesaba la joven. Ahora, parece, conocemos el motivo.

Los rumores de una posible separación empezaron hace unas semanas después de que Aitana no estuviera presente en la boda del hermano de Yatra, que se celebró en Colombia. Mientras que cantante de 'Tacones Rojos' se desplazó a Medellín, la artista catalana viajó a Zarauz (Guipúzcoa) , para asistir al funeral de la abuela del surfista vasco Aritz Aranburu, amigo también de su exnovio, Miguel Bernardeau, también presente.

Planes distintos que dieron rienda suelta a las especulaciones, que continuaron hace 10 días, cuando Aitana no estuvo presente en los Grammy Latinos, en los que Yatra estaba nominado y además era uno de los presentadores de la gala que se celebró en Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES).