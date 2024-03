Amor Romeira desvela lo que hace Jesé mientras Aurah Ruiz está en Supervivientes: "Me encanta”

Aurah Ruiz ha sido uno de los fichajes estrella de la nueva edición de ‘Supervivientes’ y en gran parte, la expectación se debe a lo que hará su pareja, Jesé Rodríguez, durante el tiempo que esté en la isla.

Amor Romeira, exgranhermana y actual colaboradora de ‘Fiesta’ ha dado la última hora sobre la relación y ha tranquilizado a los fans de Aurah afirmando que Jesé “está tranquilo. En casita”. Romeira, que se ha mostrado encantada hablando del tema (“me encanta que me hagas esta pregunta”, ha llegado a comentar) y ha explicado que el canario "se está portando bien" y que no tiene constancia de ninguna infidelidad a la exparticipante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' durante esta primera separados.

"Que no cunda el pánico, de momento no ha habido ninguna villa y no ha habido ninguna fiesta, Jesé está ahora en su casita", ha comentado Amor, añadiendo que el exjugador del París Saint-Germain expresó su deseo de que Aurah Ruiz lograra salvarse de su primera nominación en 'Supervivientes 2024', algo que efectivamente se materializó. La audiencia del reality ha elegido a la exconcursante de 'La casa fuerte' como la primera salvada de la semana, dejando a Lorena Morlote, Arantxa del Sol y Ángel Cristo Junior en situación de riesgo.