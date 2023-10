Una soltera de First Dates a Carlos Sobera: "El fin de semana pasado me lié con tres y solo me llevé a uno a casa"

Laura y Lautaro disfrutando de su cita en First Dates / CUATRO

Laura y Lautaro han navegado en multitud de temas a lo largo de su cita, sin embargo, no ha terminado de surgir la chispa en la cena. Los solteros accedían después al reservado, donde han estado jugando con las bolas del programa.

Laura accedía al restaurante de First Dates y se encontraba con un Carlos Sobera esperando a conocerla. Laura estaba disfrutando de su soltería y le ha confesado al presentador: “El fin de semana pasado me lie con tres y solo me llevé a uno a casa, no a la mía, a la de mi amiga”.

La soltera le ha contado poco después que no ha tenido demasiada suerte en el amor, pues la mayoría de sus parejas le habían sido infiel.

En una conversación con Laura Boado, ha salido a la luz cómo la soltera se encontró a uno de sus exnovios siéndole infiel. No obstante, la joven sigue buscando el amor y aboga que busca un chico bueno pero con picardía del estilo de Mario Casas o Maxi Iglesias.

Es entonces cuando ha llegado Lautaro, un argentino que asegura que levanta pasiones en España por su aspecto físico. El soltero ha aparecido en el restaurante como todo un caballero y ha comenzado su cita con Laura hablando de deportes.

A la soltera no le ha parecido del todo mal el tema, pues le ha confesado le encantaba el fútbol y, sobre todo, el Atlético de Madrid.

Lautaro no se ha alegrado demasiado y le ha dicho que no era muy fan de Simeone. Casi sin saberlo, el soltero se estaba cavando su propia tumba con Laura: “Se ha metido con mi Cholo y con mi Cholo no se mete nadie”, ha dicho ella a cámara.

La cita ha transcurrido con ambos solteros hablando de sus ocupaciones, donde Lautaro ha comentado que estudiaba Administración y Dirección de Empresas y Laura que era monitora de comedor mientras estudiaba un curso para llevar redes sociales.

El soltero le ha parecido demasiado romático a Laura cuando han abordado el tema de lo que buscan en una relación y ha creído que él quería algo "demasiado perfecto".

Sin embargo, al hablar de sexo Lautaro sorprendía a Laura confesándole que le gustaban los juegos de rol: "Hay que dale vidilla a la pareja", argumentaba.

El momento que han protagonizado Laura y Lautaro en el reservado

Cuando se han quedado a solas, los solteros se han animado con las bolas del programa, y entre pregunta y pregunta, Lautaro se ha lanzado a darle un beso a Laura.

Sin embargo, a la soltera parecía no gustarle demasiado, a lo que no paraba de decir: "A mí lo de las babas, no, que no, que no...".

Pero esto no ha hecho que Lautaro se desanime y ha preferido mantenerse positivo de cara a una segunda cita con Laura. No obstante, dudamos que dicha llegue, pues la soltera, aunque ha admitido haber estado muy cómoda con él, no terminaba de verse saliendo con alguien con su personalidad y físico.

Desde luego que si hay un programa que ha dejado momentos desternillantes en los últimos años en la televisión, ese es First Dates con momentos como este.