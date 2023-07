Un soltero de First Dates le tira los trastos a Laura Boado delante de su cita: "¿Tienes novio?

Marino y María Gisela durante su cita en el programa de ’First Dates’ / Cuatro

Marino y María Gisela han sido citados en el programa de citas de Cuatro para conocerse. Ambos han pasado un rato agradable descubriendo cosas de la otra persona, sin embargo, María Gisela se ha molestado con su cita al ver lo que hacía. Durante la cita de ambos Marino le ha tirado descaradamente los tratos a otra persona con la que no estaba teniendo la cita.

Si hay un programa que ha dejado momentos desternillantes en los últimos años en la televisión es First Dates. Las citas para cenar en las noches de Cuatro han dejado verdaderas joyas y conversaciones que pasarán a la historia de la televisión, por lo absurdo o por dejar en evidencia a alguno de los comensales.

Tener solo unos segundos para conocerse y decir si quieres seguir conociendo a la otra persona fuera de la televisión es más difícil de lo que parece.

Las compatibilidades de los concursantes de First Dates

El programa suele tener buen tino para colocar a personas compatibles, con gustos y aficiones parecidas, pero, aun así, hay veces que algún aspecto es totalmente imposible de aceptar para la otra persona a la hora de tener una relación.

Lo habitual es que haya buen rollo, aunque desde el principio se pueda intuir que la respuesta no sea positiva, pero alguna vez se han levantado en mitad de la cena o se han marchado antes de iniciar la cita en el programa.

La cita de Marino y María Gisela

Marino tiene 66 años y María Gisela tiene 64. Marino nunca ha tenido una relación estable y siempre ha vivido con su madre, a la cual adora sobre todas las cosas. Sin embargo, le gusta pasarlo bien y espera encontrar a una chica con la que pasarlo bien y disfrutar de un buen rato. "Estoy conservado en aceite de oliva. Por la noche me lo echo en el colchón y salgo muy pringado, pero es el precio de la belleza".

María Gisela tiene 64 años y lo que ahora quiere hacer es vivir. Fue madre joven, "Me salté etapas en la vida porque fui madre muy joven y ahora necesito vivir", ha dicho en su presentación.

La descarada actitud de Marino

La primera impresión de Marino y María Gisela ha sido diferente. Mientras que a ella le ha parecido "un hombre atractivo", él, de 66 años, ha visto un problema en la edad de María Gisela, de 64 años: "Está bien, pero estoy acostumbrado a salir con chicas de unos 35 años o como mucho 45. No hay color...", ha dicho.

Por ello, ha aprovechado durante la cita con María Gisela para tirarle los trastos a la camarera del programa, Laura Boado, a la que le ha preguntado: "¿Tienes novio?".

Al pagar la cuenta y poco antes de tomar la decisión final, Marino ha vuelto a intentarlo con Laura: "Me gustaría que pasase algo entre nosotros", le ha soltado de golpe. A María Gisela no le ha gustado nada su comportamiento, el cual ha criticado abiertamente: "No me gusta que la persona a la que vengo a conocer esté pendiente de la camarera y no de mí", ha sentenciado.