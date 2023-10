El destino vuelve a juntar a Joe y Kissy en First Dates: "¿Quién ha hecho esto?"

Carlos Sobera junta a Joe y Kissy después de cuatro años en First Dates / CUATRO

Carlos Sobera presenciaba como se reecontraban Joe y Kissy, dos solteros que ya se habían gustado anteriormente pero que no pudieron estar juntos por la situación sentimental de Kissy.

Ahora en First Dates tienen una segunda oportunidad, ¿saltarán chispas entre la pareja?

Joe es un chico divertido que disfruta estando con sus amigos, la música le apasiona y está a punto de sacar su primer disco. Es la segunda vez que visita el programa de First Dates y está en busca de una chica que pueda aportarle una buena conversación mientras cenan.

Aunque Joe no fuese con demasiadas expectativas a su cita, no ha podido evitar soprenderse cuando ha visto aparecer a Kissy, una colombiana que tenía un montón de ocupaciones: periodista, DJ y productora.

El curioso pasado de Joe y Kissy

Los solteros han alucinado cuando se han visto la cara, pues recordaban perfectamente que habían coincidido en un evento tres o cuatro años atrás.

Mientras la soltera no podía parar de reírse, Joe exclamaba: "¿Quién ha hecho esto? Voy a matar a alguien". La atracción era obvia entre los dos solteros y Kissy estaba tan nerviosa que ha admitido: "Se me bloquea la mente, me pongo nerviosa, me río, digo tonterías…".

Los dos solteros han dejado de lado la tensión que había entre ellos y han entablado la conversación que Joe buscaba en su cita. Kissy se ha alegrado cuando le ha dicho que iba a sacar su primer disco y él no podía esperar para estar un rato a solas con ella.

En el reservado se han dejado llevar y no han podido evitar reírse y admitir que no se les podía dejar solos. Joe y Kissy firmaban por una segunda, tercera y cuarta cita y se marchaban del restaurante arrastrando la conexión que habían tenido desde el principio.