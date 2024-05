La UCO sitúa al actual presidente de Adif en un presunto amaño de Koldo

Los agentes de la UCO de la Guardia Civil adscritos al caso Koldo siguen adelante con sus pesquisas. En el análisis detallado de los terminales telefónicos intervenidos a los imputados, entre los que se encuentra Koldo García Izaguirre, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, el Instituto armado ha identificado a Ángel Contreras, actual presidente de Adif, como una de las personas que podrían haber intervenido en un presunto amaño de una obra pública, según consta en el informe al que ha tenido acceso este diario.

La Guardia Civil considera "llamativo" que el encuentro entre Koldo y el empresario Antonio 'Toño' Fernández Menéndez, -que dejó su puesto de asesor en la Delegación del Gobierno en Andalucía en octubre de 2022 para fichar por la empresa Obras Públicas y Regadíos-, estaba "agendado para el miércoles 21 de febrero de 2024", el mismo día en el que el exasesor de Ábalos "habría intentado reunirse con el que pudiera ser Ángel Contreras Marín", al que le había propuesto un encuentro el día 16.

Los agentes dejan margen a la duda en un momento del informe, pero apenas dos párrafos después afirman categóricamente que se trata de él: "La importancia de esta reunión radica en que Ángel es en la actualidad el presidente de Adif y, en el momento de los hechos que dan origen a las diligencias era el director general de Conservación y Mantenimiento de Adif", entidad que adjudicó el segundo contrato a Soluciones de Gestión por valor de de 12.500.000 de euros.

El informe reproduce el siguiente mensaje enviado por Koldo García a Contreras: "Muy buenas marqués yo ando en Madrid sé que será difícil verte pero si puedes dime a comer o cenar o si no 5 m. Pero si no es posible, dime un día de la semana; que viene si puedes por fa". Contreras respondió: "Hoy me resulta Imposible, ¿la semana qué viene que día te va mejor?". A continuación le preguntaba que cómo lo veía y Koldo respondía con un "perfecto".

El ingeniero de caminos Àngel Contreras / Daniel Tortajada

El informe, que anuncia el trabajo que aún tienen por delante los investigadores, que señalan que "tienen bajo custodia más de 170 dispositivos digitales", de los que ha clonado y extraído el contenido de 76, señala que la empresa adjudicadora del contrato de obra pública objeto de los mensajes del hermano de Antonio Fernández, Daniel, a Koldo García le pide "su influencia para el amaño de un nuevo contrato ligado al ya adjudicado por Adif". En esa conversación se afirma: "Ángel sabe que nos ha quitado 600.000 euros en esa obra y debe ayudarnos, pero ya sabes".

Ello hace pensar a los investigadores que Ángel Contreras podría estar implicado en los contratos presuntamente amañados que están bajo el foco de la Audiencia Nacional. De hecho, el informe añade que en ambos encuentros, entre Koldo y Contreras y el mantenido por el primero con Antonio, tuvieron lugar "el mismo día", y se preguntan por si ha habido novedades y cuándo debían quedar.

También reproducen las conversaciones en las que Koldo afea a Antonio que su hermano Daniel le hubiera mandado "un mensaje donde viene especificado todo sobre un asunto de emergencia". El exasesor de Ábalos hace hincapié en que en ese mensaje estaba "todo", de lo que los agentes infieren que en el mensaje se "hacía referencia a un contrato de obra pública por emergencia", del que no quería hablar por Whatsapp.

Incluso en un momento determinado, Koldo da a entender que se va a deshacer el teléfono que estaba utilizando. Antonio Fernández utiliza uno de la empresa en la que figura como apoderado, Obras Públicas y Regadíos, que participó en la UTE Motril Sur con Áridos Anfersa, en la que fue contratada la esposa de Koldo, Patricia Uriz, según publicó en su día El Mundo. Esa Unión temporal de empresas ha resultado adjudicataria de numerosos contratos públicos.