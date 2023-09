La confesión de Antonio Orozco en 'El Hormiguero': "He aprendido a cantar ahora"

Antonio Orozco habla sobre su estado de voz / Antena 3

1 Se lee en minutos D. M.



Esta semana ha sido la vuelta de la 18ª temporada de 'El Hormiguero', programa de Pablo Motos. La última emisión ha tenido una de las visitas más especiales de la semana y es que Motos ha podido recibir a los cuatro coaches de la nueva edición de 'La Voz'. Este año el programa cuenta con la colaboración de Malú, Luis Fonsi, Pablo López y Antonio Orozco, veteranos del programa en más de una edición.

'La Voz' se estrenará el día 15 de septiembre en Antena 3 y que contará con la presencia de Eva González como presentadora. Entre las preguntas que realizó Motos a los coaches, ha destacado la novedad de que este año cuentan con 'el súper bloqueo' para paralizar a sus compañeros ante un concursante con el que quieran quedarse.

Aunque los cuatro asistentes hayan venido para presentar el programa, Pablo Motos siempre destina algunos minutos del directo para hablar y preguntarle individualizadamente a los asistentes. Una de las preguntas que más ha destacado tras el programa ha sido saber el estado de voz en el que se encuentra Antonio Orozco.

"He aprendido a cantar ahora", ha confesado Orozco en 'El Hormiguero'

Noticias relacionadas

Hace un año, durante la última edición de 'La Voz' fue a una revisión en la que le dijeron que habían localizado un pólipo. "Lo pasé muy mal, sufrí mucho, pero me lo extirparon. He tenido muchas horas de rehabilitación y ahora puedo decir que, con 50 años, he aprendido a cantar y no me hago daño".

“Ahora es cuando estoy aprendiendo a cantar de verdad”, @antoniorozco nos cuenta el problema que tuvo con sus cuerdas vocales #LaVozEH pic.twitter.com/9ohqnzFxnb — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 13, 2023

Después de confesar que se asustó al recibir la noticia de que tenía un pólipo, añadió, que ahora lo mira con suerte de haberle pasado lo que le pasó porque ahora usa bien los recursos para cantar.