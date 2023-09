Pablo Motos se pone serio en El Hormiguero y denuncia una estafa: "Le pregunté a Florentino porque también pusieron su cara"

Pablo Motos habla sobre la estafa en la que se está viendo envuelto y en la que usan su cara / Antena 3

Esta semana ha sido la vuelta y el inicio de la 18ª temporada de 'El Hormiguero', programa de Pablo Motos. En el último directo, Motos entrevistaba a Luis Tosar e Inma Cuesta que visitaron el plató para presentar la nueva película, Todos los nombres de Dios, que se estrenará el próximo 15 de septiembre en cines.

Durante la entrevista a los protagonistas Motos quiso aprovechar y parar un momento el programa para contar algo que le está pasando y que le preocupa por el nivel de gravedad que tiene. "Quiero aprovechar un segundo para contar una cosa que está pasando, que es una noticia falsa sobre mí, pero que no es una noticia falsa, es una estafa", ha empezado el presentador.

La estafa en la que se está viendo envuelto Pablo Motos

"Están usando mi nombre, diciendo que me han detenido por revelar un secreto con el que puedes ganar muchísimo dinero". Es una estafa para que la gente invieta en BitCoins en la que está cayendo un montón de gente. "El otro día me encontré en la calle un montón de taxistas y me paran y me sueltan 'oye pero funciona eso de verdad' a lo que yo me quedo sin responder porque no sabía de lo que hablaban", ha confesado Motos preocupado.

La estafa que ya tiene nombre en Inglaterra

En inglaterra se llama 'la estafa despellejacerdos' porque te quitan todo el dinero poco a poco. Primero pones una cantidad de dinero en una plataforma falsa, donde están ganando bastante dinero. Motos ha dicho que "cada vez te van pidiendo más dinero, cuando quieres sacarlo no puedes y entonces te llama un abogado que dice que te puede ayudar, pero que le tienes que pagar". Todo esto es mentira, pero además ha recalcado que no solo te llama un abogado sino que es que recibirás una llamada de un policía el cuál te avisará de que has invertido de forma fraudulenta y que le trendrás que pagar.

Los nombres que están detrás de esta estafa

"El problema es que está cayendo mucha gente porque está mi foto por todas partes", comenta Motos. La gran noticia que ha dado Pablo Motos ha sido la sorpresa que se han llevado al enterarse de quienes son los beneficiarios de esta estafa. Son Instagram Google y Facebook los culpables de esta estafa sin consentimiento de Pablo Motos que está circulando por internet. "Les hemos llamado y nos han dicho que no pueden hacer nada porque tienen mucho volumen de publicidad", confiesa el presentador.

No solo le afecta a Pablo Motos, lo están haciendo con más personas

Cuidado con la estafa vestida de noticias falsas que se anuncia por Google, Facebook e Instagram usando la imagen de Pablo Motos y otros famosos.



✉️ Si la ves, envíanos capturas o enlaces a redes@7yaccion.com #CuestaTosarEH pic.twitter.com/qJTIePA4VK — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 12, 2023

"Con mi nombre ya han hecho estafas de este tipo y le pregunté a Florentino que también aparece su cara en esta estafa". La respuesta de Florentino a Motos ha sido clara: "no pierdas el tiempo que cambian de sede muy a menudo y cuando les vas a coger ya no están en ninguna parte", dice Motos.

Ha declarado además, que se ha puesto en contacto con la Unidad de Delitos Informáticos para agilizar el proceso y ver si pueden encontrar algo pronto, ya que no es la primera vez que intenta cazar a empresas de este tipo que utilizan su cara para estafas.