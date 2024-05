Garantizar el acceso a la sanidad a personas 'sin papeles' y reducir los copagos: las claves de la Ley de universalidad

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), con el fin de recuperar el derecho a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones para las personas españolas que residan en el extranjero, para los extranjeros que vienen por reagrupación familiar y para toda persona residente en España con independencia de su condición administrativa. Así lo ha anunciado la ministra, Mónica García, ha subrayado que es un "hito" recuperar "parte del orgullo" que se perdió en 2012 y "desterrar para siempre la exclusión sanitaria de la ley del PP".

Se recupera, además, la “cartera común de servicios única”, que agrupa la cartera común básica de servicios asistenciales, la cartera común suplementaria y la cartera común de servicios accesorios y se garantiza que no se puedan incluir nuevos copagos. Pero, ¿cuáles son las claves de esta normativa?

También se aumentan los derechos a la protección de la salud a las personas ascendientes reagrupadas por hija o hijo titular del derecho a la asistencia sanitaria en el Sistema Nacional de Salud, cuando estén a su cargo y siempre que no exista un tercero obligado al pago de dicha asistencia.

La propuesta legislativa amplía el derecho a la atención sanitaria de las personas con nacionalidad española que residen en el extranjero, desplazadas temporalmente al territorio español, y a los familiares que los acompañen, cuando no tuvieran prevista dicha cobertura de acuerdo con los reglamentos comunitarios o los convenios bilaterales que comprendan la prestación de asistencia sanitaria.

No son los únicos beneficiarios, también está dirigida a otros colectivos como: personas solicitantes de protección internacional, personas solicitantes y beneficiarias de protección temporal, víctimas de trata de seres humanos cuya estancia temporal en España haya sido autorizada durante el periodo de restablecimiento y reflexión, y personas no registradas ni autorizadas como residentes en España.

¿Cuáles son los requisitos?

La norma indica que los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España tan solo deberán firmar una declaración responsable, "con lo cual no se les negará nunca la asistencia sanitaria", según la ministra. Respecto a la prestación farmacéutica, todos los grupos antes mencionados se incorporan al sistema para que no tengan que pagar el 100% de los medicamentos.