Jennifer López deslumbra a su cita en First Dates: "Hoy es mi día de suerte"

First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad. Maite tenía una cita con Francisco, un hombre que según lo ha visto ha dicho "que era Brad Pitt". Una cita en la que Maite ha tenido claro desde el primer momento no quería nada con él. La concursante no ha esperado a la decisión final que hay en el programa, para decirle a su cita que no quería volver a verle. Más aún, cuando le propuso que hicieran un pacto donde ha salido corriendo.

Las compatibilidades de los concursantes de First Dates

El programa suele tener buen tino para colocar a personas compatibles, con gustos y aficiones parecidas, pero, aun así, hay veces que algún aspecto es totalmente imposible de aceptar para la otra persona a la hora de tener una relación.

Lo habitual es que haya buen rollo, aunque desde el principio se pueda intuir que la respuesta no sea positiva, pero alguna vez se han levantado en mitad de la cena o se han marchado antes de iniciar la cita en el programa.

La cita de 'JLO' y Benn Affleck

Llegaban al restaurante de First Dates Jennifer e Ignacio. Ambos con muchas ganas de conocer a alguien. -han empezado a hablar sobre como llegaron ambos a vivir en Madrid. Ignacio es mister y le ha contado que ha viajado por Cuba, le ha mostrado mucho interés por la cultura del país, algo que le ha gustado mucho a Jennifer.

Ella también ha aprovechado y le ha contado cosas de Venezuela, su lugar de procedencia.

El nombre de Jennifer

Fue su tía la que le quiso poner Jennifer y claro, pues su padre se apellida 'López', así que debería preocuparse la JLO de verdad. Le gusta mucho la moda porque le apasiona vestirse bien y lucir bonita. Le han dicho bromeando si podían llamarla "JLO" e Ignacio ha bromeado diciendo que hoy cenarían "Ben Affleck y JLO". La cita ha ido genial, ambos han conectado durante la cita. Según ha terminado la cita, se han ido juntos a tomar algo y a seguir conociéndose.