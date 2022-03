Cuando Belén Esteban denunció en 'Sálvame' el espionaje de Gustavo González: "¿Crees que soy una delincuente?"

1 Se lee en minutos Alejandro Bermúdez



En los últimos días, el programa 'Sálvame' junto con algunos de sus trabajadores se ha visto salpicado por un supuesto espionaje ilegal a famosos que el programa habría ejercido junto a Gustavo González. Sin embargo, estas informaciones fueron desmentidas por la productora pocas horas después.

No obstante, es ahora cuando toman mayor importancia unas palabras que Belén Esteban le dedico a su compañero Gustavo el pasado mes de enero. La colaboradora aseguró que había recibido una llamada de la policía para advertirla de que González tenía información confidencial sobre ella: "Me han informado de lo que tenías en tu casa mío. ¿Qué te crees que soy una delincuente?", le preguntó.

Al ver que el colaborador no reaccionaba, Esteban siguió: "Gustavo sabe todo últimamente, pregúntale que está muy bien informado, sabe todo de todos", le decía a un Jorge Javier algo descolocado. "Soy periodista", trató de justificarse Gustavo sin mucho éxito.

"¿Y por eso tienes que tener lo que tienes? A Belén la ha llamado la policía y me han informado. Yo no tengo ninguna multa de tráfico. Me da igual que me hayas pedido perdón. Lo que tenías en mi casa de mí y de otros compañeros que trabajan aquí me parece de muy mal compañero", sentenciaba la de Paracuellos ante un Gustavo que no sabía cómo escapar de la situación.

Belén Esteban ya destapó que Gustavo González le había hecho espionaje pero desde dirección le mandaron callarse porque sabían que les iba a salpicar. pic.twitter.com/JXoe8yeT2m — Los televisivos (@lostelevisivos_) 27 de marzo de 2022

"¿Qué querías? ¿Encontrar algo mío de la policía?" preguntaba la colaboradora antes de explicar cómo recibió la llamada de la policía para presentarse en la comisaria. Aunque el tema fue silenciado por la dirección del programa, ya que Jorge Javier desvió el tema mientras Belén acababa su intervención: "Sí, me voy a callar. Pero es que si no lo digo reviento".

