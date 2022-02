'Mi casa es la tuya' anuncia su fecha de estreno con Ana Obregón

Tras unos meses apartado de la programación, 'Mi casa es la tuya' vuelve muy pronto con nuevos artistas con los que charlará Bertín Osborne. El programa estrenará sus nuevos episodios para arrancar la semana y en sustitución de 'Idol Kids', el próximo 21 de febrero con Ana Obregón como invitada, a las 22:00 horas.

En esta primera entrega Osborne volverá a entrevistar a la actriz de series como 'Ana y los siete' y presentadora de 'Un, dos, tres' en una de las conversaciones más complicadas que han ocurrido en el formato. En los avances compartidos se observa a Bertín con lágrimas en los ojos por las palabras de Ana.

.@anitaobregon a @BertinOsborne: "Yo he sido fuerte cuando mi hijo me necesitaba. Ahora no".

