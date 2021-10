Naím Thomas llama Voldemort a Alejandro Abad al hablar de 'Mi música es tu voz'

1 Se lee en minutos Alejandro Bermúdez



'Operación triunfo' está celebrando sus 20 años con una retransmisión especial en streaming tanto en Youtube como en RTVE Play en la que se está dando protagonismo a todos los concursantes que han pasado por el mítico formato musical. Durante 24 horas ininterrumpidas, los triunfitos de todas las ediciones están pidiendo repasar los mejores momentos de su edición y algunas anécdotas más o menos divertidas.

En el caso de la primera edición, se ha producido una charla entre varios concursantes, entre ellos Naím Thomas que ha aprovechado para enviar un dardo al productor musical Alejandro Abad. El concursante, junto a otros compañeros y Noemí Galera han escuchado 'Mi música es tu voz', un himno de la primera temporada del talent show que ha sido una de las canciones más escuchadas y recordadas del programa pero también muy polémica.

Tras ver el vídeo en que se escuchaba la canción y aparecía Abad, Naím Thomas se ha referido a él como al villano de la saga 'Harry Potter': "A parte del fragmento en el que ha salido...prefiero no nombrarlo, lo llamo Voldemort por si no lo sabéis". Un comentario que ha despertado las risas de sus compañeros mientras Noemí Galera se llevaba las manos a la cabeza.

No obstante, luego se ha deshecho en halagos hacia la canción: "Creo que con otras personas cantando no hubiera tenido el mismo valor. Creo que en la televisión, aparte de las caras y la música, no solo funcionan los cantantes, también las historias. Y creo que esta historia era perfecta con las personas que eran, en el momento que era, en el lugar que era y a mí todavía me emociona. La escucho a menudo".

