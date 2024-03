Deja de hacer esto cuando se te moja el móvil: esto es lo que recomienda Apple

El teléfono se ha vuelto una extensión de nuestro cuerpo y que se pierda, estropee o moje es razón suficiente para que nos estresemos por perder toda la información que contiene en su interior. Mientras que los teléfonos de antes eran resistentes a todo, los nuevos iPhones parecen más endebles que nunca, donde una simple gota de agua hace que se revolucione todo su sistema y un golpe seco parta la pantalla.

Existen numerosos trucos virales para paliar diversas problemáticas relacionadas con estos aparatos, desde sonidos para hacer salir el agua al empleo de la pasta de dientes para cubrir grietas y abrillantar pantallas. Sin embargo, muchos de estos remedios caseros se aprovechan de la desesperación de las personas y, lo único que hacen, es empeorar la situación.

A continuación desmentimos uno de los trucos más usados en el día a día de gran parte de la población, contándote lo que recomienda Apple en su defecto para no estropear ese caro teléfono que te acabas de comprar con tus ahorros. ¡Sigue leyendo para saber más!

Deja de secar tu teléfono de esta forma

Si has estado de vacaciones en algún lugar paradisiaco y no has podido resistirte a llevar el aparato tecnológico al agua, con la mala suerte de que se te haya caído, seguramente nada más llegar a casa has comprado un paquete de arroz y has esperado que este absorbiera la humedad.

Mientras que este truco no deja de ser el más viral para tratar de reparar un teléfono pasado por agua, es el menos recomendado por los expertos del sector de la tecnología. La razón detrás de que se desaconseje radica en que las pequeñas partículas del arroz se podrían meter en los recovecos de tu móvil, haciendo que se estropee aún más e imposibilitando la correcta funcionalidad de determinados botones.

En su defecto, Apple recomienda pasos tan sencillos como dejar el móvil en un lugar fresco y seco, dar pequeños golpecitos en la parte posterior del aparato o intentar cargar el teléfono en intervalos de una hora hasta que haya suerte. Sobra decir que estos consejos sirven para cualquier teléfono actual, haciendo que pueda revivir y no sientas que ha sido una pérdida de dinero adquirirlo.