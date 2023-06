Apagar el móvil 5 minutos por la noche, ¿una medida eficaz contra los 'hackeos'?

Apagar el móvil antes de dormir puede ayudar a aumentar la seguridad de nuestro dispositivo. / FREEPIK

Lo habitual es no apagar el móvil nunca. Estar siempre conectados, incluso por las noches. Porque nunca se sabe; igual recibimos una llamada urgente, no suena la alarma o nos perdemos alguna notificación importante. Sin embargo, no es lo más recomendable: apagar el móvil, aunque sea 5 minutos antes de dormir, no solo es bueno para darle un descanso a la batería y los demás componentes, sino que también puede servir para protegernos de riesgos cibernéticos.

Así lo ha informado recientemente el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, durante el nombramiento del coordinador nacional de ciberseguridad del país, tal y como recoge el diario The Guardian. Pero no es el único. La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés), ya recomedó hace tiempo algo parecido: reiniciar el móvil, al menos, una vez al mes.

¿Para qué sirve apagar o reinciar el móvil en términos de seguridad?

En resumen, apagar o reiniciar el móvil fuerza que se cierren todos los procesos, incluyendo cualquier intento malicioso de hackear el móvil, cifrarlo o extraer sus datos. Si el malware ya está instalado y funcionando en el dispositivo, apagarlo no lo elimina. Sin embargo, sí puede complicarle la tarea, interrumpiendo su actividad y pausando las conexiones remotas.

Por ejemplo, puede servir para interrumpir una descarga o subida de datos o una operación de fuerza bruta que esté intentando desvelar una contraseña. No se trata de una medida infalible ni de una solución completa, pero sí de una ayuda. Y de un primer paso de concienciación sobre seguridad.

¿Qué medidas puedes tomar para proteger tu móvil de los hackeos?

La mejor forma de evitar los hackeos es prevenirlos mediante una serie de hábitos y precauciones que aumenten la seguridad de tu móvil. Algunas de las medidas más importantes son:

Mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizados : las actualizaciones suelen incluir parches de seguridad que corrigen vulnerabilidades que podrían ser explotadas por los hackers.

Instalar un antivirus : un buen antivirus puede detectar y eliminar el malware que pueda infectar tu móvil, así como bloquear las amenazas online.

Usar contraseñas seguras y diferentes : las contraseñas deben ser largas, complejas y únicas para cada servicio o aplicación. También se recomienda activar la verificación en dos pasos cuando sea posible.

No abrir mensajes sospechosos ni descargar archivos adjuntos : hay que desconfiar de los mensajes que provengan de remitentes desconocidos o que contengan errores ortográficos, ofertas demasiado buenas o solicitudes urgentes de información. Tampoco hay que abrir los archivos adjuntos ni los enlaces sin verificar su origen y contenido.

Evitar las redes Wi-Fi públicas o usar una VPN : las redes Wi-Fi públicas pueden ser inseguras y facilitar el acceso a los hackers. Si se necesita usarlas, es mejor hacerlo con una VPN (red privada virtual) que cifre los datos y proteja la conexión.

Desactivar el Bluetooth cuando no se use: el Bluetooth puede ser una puerta de entrada para los hackers si está encendido y visible. Lo mejor es apagarlo cuando no se necesite y solo conectarlo con dispositivos de confianza.

Hacer copias de seguridad: las copias de seguridad permiten guardar una copia de la información del móvil en otro lugar, como una nube o un disco duro externo, para poder recuperarla en caso de pérdida o robo.

Borrar los datos del móvil antes de venderlo o desecharlo: si se va a cambiar de móvil, hay que asegurarse de eliminar toda la información personal y de restaurar los ajustes de fábrica para evitar que caiga en manos de terceros.

Otras ventajas de apagar el teléfono por las noches

Apagar el móvil por la noche de vez en cuando es un hábito recomendable que a la larga te traerá ciertos beneficios:

Alargas la vida de tu batería: si cargas tu dispositivo mientras está inactivo, se disminuye el calor.

Evitas distracciones: con el móvil apagado no recibes notificaciones que interrumpan tu descanso.

El dispositivo se carga más rápido: el móvil aprovecha toda la energía que recibe del cargador.

La única desventaja de apagar tu móvil es la imposibilidad de recibir llamadas o mensajes, en especial en situaciones de emergencia; además de no poder utilizar el despertador como de costumbre (aunque en algunos dispositivos sí funciona a pesar de estar apagado).