Última hora del juicio a Daniel Sancho, en directo: el abogado de la víctima desvela qué pasaría si el acusado pidiese un "perdón sincero" a la familia Arrieta

Los motivos por los que la defensa de Arrieta no viajará a Tailandia

Tras celebrarse las tres primeras sesiones del juicio, que se reanudará a mediados de esta semana, Ospina dijo que él y los abogados contratados en Tailandia se encuentran "muy satisfechos con el trabajo realizado" desde octubre. A la vista de los primeros testimonios, la representación jurídica de la familia se reafirma en que fue un "asesinato premeditado". Rechazó que el "asesino" sea también una víctima y aseguró: "No, no hay dos víctimas. Hay una víctima que es Edwin Arrieta. Hay muchas víctimas por parte del lado de la familia, que han perdido un hijo, que han perdido un hermano. Hay un gran dolor y, además, por la situación de precariedad económica en la que ha dejado a una familia. que era totalmente dependiente de Edwin Arrieta". Recordó que el juez ha pedido a las partes silencio absoluto: "Yo creo que, donde se tendría que mover toda la energía y todas las fuerzas, es en el juicio oral, y todo lo que pase paralelamente, creo que no aporta luz a esclarecer cómo ocurrió el crimen", según Ospina. Sobre si regresará pronto, Ospina dijo: "La semana que entra no vamos a acudir a Tailandia, eso de manera segura; no tenemos tampoco confirmado si tenemos que volver en los próximos días. Es algo que tenemos que analizar y valorar con la familia, pero es algo que no se descarta"