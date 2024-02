Los vídeos avalan "completamente" la versión de la víctima de Alves, según los Mossos

Los Mossos d'Esquadra han confirmado este martes que las imágenes de las cámaras de seguridad de la discoteca Sutton de Barcelona "corroboran completamente" la denuncia de la joven que acusa a Dani Alves de violación, caso por el que la Fiscalía le pide nueve años de prisión.

En la segunda sesión del juicio a Alves en la Audiencia de Barcelona han comparecido este martes una decena de agentes de los Mossos, que han testificado que cuando atendieron a la víctima estaba en 'shock', se "derrumbaba" cuando daba detalles de la violación y se resistía denunciar porque temía que no la creyesen o que se difundiera su identidad, mientras les dejó claro que "no quería dinero, solo justicia".

Una de las agentes que tomo declaración policial a la víctima, a la que vio "muy afectada", ha certificado que su denuncia de lo ocurrido quedó "corroborada completamente" con las imágenes de las cámaras de la discoteca, que registraron los momentos previos y posteriores a que ambos entraran en el baño de un reservado de la discoteca Sutton de Barcelona.

Otra agente de la Unidad Central contras las Agresiones Sexuales (UCAS) de los Mossos ha testificado que en un primer momento intentaron tranquilizar a la víctima antes de su declaración policial, pero que cuando la chica llegó al momento de explicar la agresión sexual "se derrumbó un poco".

Fueron los agentes de los Mossos quienes le comentaron el escenario que se abría si denunciaba o si no lo hacía, ya que el temor de la víctima era que se divulgara su nombre o que no la creyeran, ya que el acusado era una "persona conocida", por lo que se sentía "impotente".

Los agentes que atendieron a la víctima en la discoteca han relatado que la joven estaba en "shock" y que no paraba de llorar, por lo que la tuvieron que calmar, ya que apenas era capaz de articular palabra. A los dos agentes que la atendieron en la discoteca Sutton la víctima les dijo que "no quería dinero, solo justicia".

Los Mossos han insistido en que la joven, como ya explicaron este lunes sus dos amigas, tenía miedo a denunciar a Dani Alves -al que se refería como una "persona importante"-, tanto por el temor a que no la creyeran como por la repercusión mediática que podía tener el caso o la posibilidad de que trascendiera su nombre.

Además, a uno de los primeros agentes que la atendieron, le confesó que se sentía "culpable" por lo que había pasado con Dani Alves, aunque los Mossos, han explicado, le hicieron entender que la víctima era ella.

Otra de las agentes que ha declarado es la responsable de la UCAS, que fue la que se encargó de coordinar la detención de Alves en el despacho de su abogada en Barcelona, adonde el futbolista viajó desde México, país al que había regresado tras los hechos porque entonces jugaba con los Pumas de la UNAM.

Según ha explicado, se llegó a un acuerdo con la abogada del deportista para evitar una detención en el espacio público, con el fin de proteger la identidad de Dani Alves, puesto que eran conscientes de la relevancia "mediática" del presunto agresor.

Un relato que ha corroborado uno de los mossos d'esquadra que practicó la detención del acusado, quien ha explicado que ese tipo de arresto discreto fue decisión de sus "jefes".

La joven señaló a Alves en la discoteca

La joven señaló ante el director del local y ante sus amigas cuando el futbolista brasileño pasó a su lado al salir del recinto: "Ha sido él". Así lo ha indicado este martes el director de Sutton en su comparecencia como testigo.

El director de la discoteca, que ha explicado que Alves era un cliente habitual del local, ha detallado que se enteró de lo ocurrido al ver a la chica llorar, por lo que se acercó a ella y a sus dos amigas. "Costó muchísimo que nos dijera lo que había pasado", ha precisado.

Cuando este hombre estaba hablando con las tres jóvenes, Alves pasó por delante de él, caminando recto, sin despedirse, para salir de la discoteca, momento en el que la víctima les dijo que "había sido él", ha relatado.

Según el responsable de Sutton, la joven estaba "bastante alterada" y repetía que se quería ir a casa y, ante su insistencia para saber lo ocurrido, finalmente les dijo que había sido víctima de una agresión sexual.

"Me dijo que no la iban a creer", ha recordado el testigo, que también ha precisado que la joven comentó que había entrado de forma voluntaria al baño donde se produjo la violación pero que una vez dentro quiso salir y "no pudo".

En la misma línea, un responsable de sala de la discoteca ha testificado que la víctima lloraba mucho y estaba "bastante mal", por lo que activaron el protocolo y llamaron al teléfono de emergencias 112.

Además, cuando el responsable de sala preguntó a la joven si quería denunciar le dijo que no porque nadie la iba a creer, como han corroborado sus dos amigas y otros testigos a lo largo del juicio.

Este testigo también ha indicado que Alves era un cliente habitual de la discoteca y ha desvelado que, en su opinión, esa noche el futbolista "no estaba como siempre" ya que cree que "o había bebido o se tomó algo, no actuaba como siempre", tras lo cual la defensa, que plantea como atenuante el consumo de alcohol para rebajar una eventual condena, ha optado por no hacerle ninguna pregunta.

En el juicio también ha declarado este martes un auxiliar de Sutton que curó la herida que la chica tenía en una rodilla y que la oyó hablar con sus amigas mientras esperaban la llegada de los Mossos.

El testigo ha afirmado que oyó cómo la víctima contó a sus amigas que "sabía a lo que iba", aunque luego dejó claro que "no quería" y que finalmente se "arrepintió de estar allí".