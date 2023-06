GP Fórmula 1: Montmeló prescindirá de la empresa de seguridad Wakeful tras la denuncia de sus trabajadores

La grada de Montmeló, hasta la bandera durante el Gran premio de Fórmula 1 / Valentí Enrich

El Circuit de Montmeló ha confirmado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA por vía telefónica que no volverá a contar con los servicios de la empresa catalana de seguridad Wakeful, radicada en Mataró, para la próxima temporada.

En una conversación telefónica, los responsables del Circuit han atendido a este periódico para explicar su versión de los hechos publicados el 27 de julio en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, donde numerosos auxiliares que estuvieron trabajando el fin de semana del 20 al 22 de mayo en el Circuit denunciaron el incumplimiento de las condiciones laborales pactadas previamente.

En dicho artículo, varios de aquellos contratados por Wakeful se quejaban de que la empresa no les había proporcionado agua durante su jornada laboral, en plena ola de calor. Este hecho provocó que muchos de los trabajadores llegasen a situaciones críticas, próximas a la deshidratación. También que no se cumplieron las horas estipuladas de antemano. Y que, más de dos meses después de la celebración del Gran Premio, todavía no han percibido sus emolumentos.

Este diario se puso en contacto con la empresa Wakeful, contratada por el Circuit para dotar de auxiliares a la carrera. Desde la empresa rechazaron contestar a nuestras preguntas, replicando únicamente: "Lo que tienen que hacer los trabajadores es comunicarnos sus quejas por los cauces estipulados y no ir a un periódico a contarlo". Pero mantuvieron silencio respecto a las tres grandes quejas (agua, horario y sueldo) que denunciaban sus trabajadores.

Dice el Circuit

"Nos enteramos de estas quejas a posteriori", confiesan fuentes del Circuit de Montmeló, asegurando que no les constaba "ningún problema" durante el fin de semana. "Se desarrolló con normalidad". Pero fue tras la prueba cuando empezaron a percibir quejas por varias vías, entre otras las redes sociales.

Ahora, desde el Circuit han adelantado que van a abrir una licitación para adjudicar a otra empresa la contratación de los servicios auxiliares para la próxima temporada. Eso significa que aprovechan la cercanía del final del contrato para no volver a contar con los servicios de Wakeful, empresa de Mataró que se encarga también de este servicio en otros eventos multitudinarios de Cataluña, como el Gran premio de Moto GP o numerosos conciertos en el Palau Sant Jordi. "El contrato [con Wakeful] ha vencido y ya se ha publicado la nueva licitación, que se publicará a principios del próximo mes de septiembre". Desde el Circuit, no obstante, declararon a este periódico a última hora que la decisión ya estaba tomada antes del Gran Premio.

Extracto del grupo de Whatsapp de los trabajadores de Wakeful / Cedida

Silencio de la empresa

A pesar del revuelo que se ha formado en torno a los incidentes detectados en el Circuit el fin de semana del 20 al 22 de mayo, desde la empresa Wakeful siguen sin dar las explicaciones requeridas por este diario, que se puso en contacto con ellos antes de la publicación de la noticia. Fuentes de la empresa rechazaron contestar a nuestras preguntas respecto a la falta de agua y el incumplimiento de los horarios. Se limitaron a decir que no tenían impagos y que no hablarían con la prensa sobre estas quejas.

Quejas, por otra parte, que han sido confirmadas por numerosos trabajadores de Wakeful que estuvieron en el Circuit ese fin de semana. Este periódico ha tenido acceso a los chats de los trabajadores con la empresa. Decenas de ellos pedían agua de forma desesperada, a lo que un miembro del staff contestó que "nos han comunicado que no hay agua" y les conminó a que aguantasen "como jabatos".