David Bisbal se sincera sobre la situación de su padre: "Desgraciadamente no se acuerda de nosotros"

David Bisbal y su mujer, Rosanna Zantti, durante la presentación de su nuevo disco, Me siento vivo / EUROPA PRESS

En el mejor momento de su vida, David Bisbal ha presentado este jueves con una fiesta muy especial su nuevo disco, 'Me Siento Vivo', un proyecto con el que hace referencia a esta etapa tan especial que está viviendo tanto a nivel personal como profesional.

Un evento que contó con una presentadora de lujo, Eva González -que mantiene una gran amistad con el almeriense después de años trabajando codo con codo en 'La Voz'- y en el que el cantante estuvo arropado por numerosos rostros conocidos, como Ana Guerra, Álvaro Soler, Los Gemeliers, Isabel Jiménez, Blanca Paloma Andrea Guasch y Rubén Tajuelo, Iván González y Teresa Bass, Manuel Lombardo y Susana Megan o Arturo Valls entre otros.

Y como no podía ser de otra manera, también por su mujer Rosanna Zanetti, con la que se derritió en muestras de cariño ante las cámaras, demostrando a base de miradas de amor, muestras de complicidad y besos de película que están tan enamorados como el primer día después de 7 años de relación.

Feliz y orgulloso de la familia que ha formado junto a ella y sus tres hijos, Ella (13) -fruto de su noviazgo con Elena Tablada- Matteo (4) y Bianca (que en un mes cumplirá 3 años) David se ha sincerado sobre lo importante que es para él su familia y, a corazón abierto, ha hablado no solo de lo orgulloso que está de sus pequeños sino también del delicado estado de salud de su padre, José Bisbal, que sufre alzheimer desde hace varios años.

"Me siento más vivo que nunca" ha confesado haciendo un guiño al título de su nuevo disco, que como nos cuenta ilusionado, es la culminación a un año especialmente "bonito": "Empezando por esa medalla como hijo predilecto en Andalucía, Almería, después momentos extraordinarios en el Music Hall del teatro Albéniz, en el vigésimo aniversario, en lo de Almería, la gira que la he disfrutado muchísimo... me he organizado muy bien y he tenido tiempo libre que he aprovechado para estar con mi familia que sabes que es importante" ha explicado.

Un nuevo trabajo en el que incluye una sorpresa, ya que por primera vez Rosanna protagoniza uno de sus videoclips. "Es una canción que le dedicaba a mi familia y efectivamente creímos que era el momento idóneo" ha contado, confesando que se sintió tan cómodo con su mujer que "no he sentido que estaba trabajando". "Pero nos daba un corte que nos veas... darle una fresa, un beso... eso yo lo hago normalmente pero no con 200 cámaras enfrente tuya. Fue muy gracioso" ha revelado entre risas.

En su último concierto, en Mérida, sus hijos protagonizaron un precioso momento al irrumpir en el escenario por sorpresa: "Matteo estaba con su hermana mayor y no supo agarrarla. Cuando los hermanos están juntos es extraordinario. Mis tres hijos son cariñosísimos, los más pequeños están descubriendo que su padre canta porque no hemos tenido mucho tiempo para llevarlos a los conciertos y decidimos llevar al niño a Mérida y se emocionó. Le hablaba a un niño que estaba al lado y le decía: - ¿quieres ver a mi papá que va a salir?- y era fabuloso. Y Ella que está hecha una señorita, que es una maravilla" presume orgulloso.

"Es un momento extraordinario, hay que aprovecharlo. Uno no sabe qué piedras te puedes encontrar en el camino, pero las que me encuentre en el camino hay que sortearlas" ha añadido. Un momento en el que ha hecho referencia a su padre, José Bisbal, desvelando que su enfermedad ha avanzado y, aunque "él está bien, desgraciadamente no se acuerda de nosotros".