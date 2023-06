Lorena Serrano, ginecóloga: "Deberíamos dejar de hablar sobre perder la virginidad"

Vídeo: PI Studio / Foto: Unplash

Las mujeres vamos "justitas" en conocimiento sobre nuestra salud. No es que no entendamos nada de nuestro cuerpo, pero damos por hecho cosas que creemos que sabemos pero realmente no es así. Lo dice Dra. Lorena Serrano que, tras muchas consultas de Ginecología en las que resuelve sus dudas, nos pone "un cinco". Para llegar a más gente y subirles la nota, acaba de publicar el libro Conócete mejor, cuídate mejor (Ed. Planeta).

A través de sus capítulos, va contestando a preguntas relacionadas con la salud, como cuántos eufemismos somos capaces de inventar para no llamar vulva a la vulva -a la cual se la sigue confundiendo con la vagina-; por qué algunas personas tienen reglas muy dolorosas y otras apenas notan la menstruación; o si la menopausia es un final de etapa.

Para resolver algunas de las dudas más frecuentes, EL PERIÓDICO DE ESPAÑA se va a su consulta:

¿Se puede perder la virginidad?

El tema de la virginidad es un poco controvertido. Realmente es una mera construcción social. La sexualidad no es necesariamente sinónimo de penetración vaginal. Esto es algo muy importante. Por eso, en mi opinión, deberíamos dejar de hablar de perder la virginidad, ya que no es algo que nos esté beneficiando como colectivo.

¿Qué pasa con el hímen?

Es una estructura anatómica que tenemos las mujeres, pero no se rompe únicamente con las relaciones sexuales. También puede ocurrir, de manera espontánea, con la práctica de algunos deportes. El hímen no es ninguna prueba de haber tenido relaciones con penetración.

¿Los labios menores son más pequeños que los mayores?

Esto es muy variable. Tenemos que entender que hay tantas vulvas como mujeres. Esperamos cierta simetría de los labios cuando en realidad no son necesariamente simétricos. Hay mujeres cuyos labios internos, los que llamamos menores, son más grandes que los que llamamos mayores, que son los externos, y al revés. Precisamente, lo que debemos hacer es abrazar la diversidad de la anatomía de la vulva.

La industria de la pornografía probablemente tenga mucho que ver con este 'modelo único', porque todos los referentes que vemos tienen siempre una vulva simétrica, con los labios de fuera más grandes y los de dentro más pequeñitos. Hoy en día, por suerte, estamos visibilizando más todo este tema. Las mujeres empiezan a ser más conscientes de que no tiene por qué ser así; de que, en realidad, la vulva no es simétrica.

¿Es la vulva lo mismo que la vagina?

La vulva es el conjunto de genitales externos que vemos desde fuera, mientras que la vagina forma parte de los genitales internos, por lo que no la vemos. Es muy importante que hagamos la distinción porque son dos términos que se confunden y lo importante aquí es llamar siempre a las cosas por su nombre. Creo que la palabra vulva todavía es muy desconocida.

¿Uso un jabón específico para la vulva?

No es imprescindible. Separando un poco los labios, podemos limpiarla solamente con agua. Es verdad que muchas mujeres no están tranquilas así, por lo que podemos recomendarles algún gel específico para utilizarlo en esta zona de vez en cuando.

Lo que sabemos que no podemos limpiar la vagina. Su microbiata nos protege sola. Si nos realizamos muchas duchas vaginales podemos terminar por estropearla.

Me he puesto un tampón y no lo encuentro. ¿Puede habérselo tragado el cuerpo?

No eres la única a la que le pasa. Muchas mujeres a veces se ponen un tampón, no se acuerdan de que se lo han puesot y luego resulta que ya se lo habían quitado sin darse cuenta. Nos ocurre en la mayoría de urgencias que vienen por este motivo.

Un tampón no puede entrar dentro de nuestra cavidad abdominal. Tenemos un tope en la vagina, que es el cérvix, y no va a salir de ahí.

Me ha salido una prueba positiva de VPH. ¿Qué he hecho mal?

No has hecho nada mal. El Virus del Papiloma Humano es una infección muy frecuente. La mayoría de las mujeres en algún momento de su vida se van a contagiar, pero es una infección transitoria. A veces, a pesar de usar el preservativo, la transmisión se produce por el contacto directo de los genitales. Simplemente hay que esperar a que esta infección se solucione y, en el caso de que la citología salga alterada, hacer las pruebas pertinentes en cada caso.

¿Por qué no me llaman para hacerme una citología cada año?

Los protocolos del cribado del cáncer de cuello de útero en la seguridad social están basados, por el momento, en las citologías cada tres años porque está demostrado que hacer esta prueba antes no aumenta el diagnóstico de cáncer de cérvix ni cambia el pronóstico. Sabemos que la evolución de las lesiones cervicales asociadas al VPH es muy lenta. Asimismo, entendemos que cada tres años es suficiente para detectar esas lesiones precancerosas con un tiempo suficiente.

Me duele mucho la regla, ¿es normal?

No, lo es. Esto es algo que hemos normalizado y debemos dejar de hacerlo. Una regla puede molestar los primeros días, pero nunca puede llegar al nivel de no dejarte hacer vida normal, de que no te calmen los analgésicos habituales, o de que tengas que faltar al trabajo o al colegio por culpa de ese dolor. Si un dolor de regla te limita en tu día a día tienes que acudir al médico para mirar si existen otras causas, como por ejemplo la endometriosis.

¿Por qué me ha salido leche del pezón si no estoy embarazada ni tengo un bebé?

Que salga leche del pezón se llama galactorrea y esto es más frecuente de lo que nos pensamos. La estimulación del pezón por sí misma ya puede dar esta secreción blanquecina. Además, hay un montón de fármacos que nos puede hacer que salga leche por el pezón al igual que otros problemas hormonales, como alteraciones en la tiroides. Simplemente hay que ver que, por ejemplo, no haya una elevación de la prolactina, una hormona que puede estar relacionada con esta causa. Pero en la mayoría de los casos es una situación completamente normal que no viene acompañada por nada más. Aunque siempre que aparezca, se debe acudir al médico para analizarla y ver por qué ocurre.

¿Por qué siento dolor en las relaciones sexuales?

El dolor en las relaciones sexuales se puede deber a muchas causas distintas, desde problemas anatómicos hasta un problema de sequedad vaginal. La mayoría de las veces se debe a una falta de lubricación, por lo cual recomendamos utilizar lubricantes, especialmente si estás utilizando preservativo. Pero también tenemos que descartar más problemas. A veces puede haber

No sé qué me pasa, pero no consigo llegar al orgasmo

Probablemente el hecho de no llegar al orgasmo porque se está enfocando la sexualidad desde el punto de vista de la penetración vaginal. Para que haya un orgasmo es importante que haya una implicación del clítoris, que es el órgano del placer por excelencia. Y muchas veces la sexualidad se enfoca desde la penetración vaginal sin estimulación del clítoris, cuando la mayoría de mujeres no consiguen llegar al orgasmos solo penetración vaginal.

Si tenemos síntomas que nos molestan, mejor pedir ayuda

La doctora también explica otros casos que se encuentra en consulta como, por ejemplo, que muchas mujeres jóvenes tienen recelos a la hora de tomar hormonas, aunque esto no significa hormonarse per se: "No te hormonas por tomar anticonceptivos. Las dosis son bajas y nosotras ya somos una hormona andante. Cada mes tienes una secreción que va variando a lo largo del ciclo de tus estrógenos y de tu progesterona. Pero sí que es cierto que cada vez vienen más chicas que no se quieren tomar anticonceptivos hormonales, lo cual es una decisión completamente adecuada. Cada una tiene que escoger lo que le va mejor", asegura la autora, que recuerda que cada vez los anticonceptivos son más seguros, con dosis mínimas efectivas y diferentes perfiles.

Además, en casos como la endometriosis, es el tratamiento efectivo. Por eso recalca que, si hay reglas muy abundantes y un dolor que te imposibilita tener una actividad normal, lo mejor es acudir al especialista cuanto antes.

Noticias relacionadas

Y lo mismo para aquellas que estén pasando por la menopausia. Aunque ya "hay un cambio claro de paradigma en las mujeres que están entrando en este proceso fisiológico, porque son mujeres jóvenes y todavía les quedan muchos años por delante de vida laboral y familiar". En cuanto empiezan a notar que esos síntomas les están afectando a la calidad de vida, suelen consultar con su especialista mucho más en comparación con las generaciones anteriores. Lo cual, asegura, es bueno.

Porque, tanto con la menopausia como con la menstruación, la ginecóloga explica que muchas personas han normalizado aguantar síntomas que, por mucho que aparezcan en la vida de la mayoría de las mujeres, no hay necesidad de aguantarlos. "Tenemos opciones y es bueno ir al médico para buscar cuál es la mejor opción para nosotras", concluye.