El reto viral de TikTok que ha provocado la muerte de una niña de 11 años

La menor ingirió la pastilla tratando de seguir un peligroso reto viral de TikTok que consiste en ver quién se duerme primero. / FREEPIK

Una niña de once años falleció este lunes en Perú tras ingerir una pastilla de Clonazepam que le provocó un derrame cerebral. La menor ingirió la pastilla tratando de seguir un peligroso reto viral de TikTok que consiste en "ver quién se duerme primero", según ha informado el diario local Perú 21.

Los hechos tuvieron lugar durante la mañana del pasado lunes en el colegio Tahuantinsuyo, en el distrito de Independencia (Lima, Perú). La pequeña, que llegó a sufrir convulsiones, fue trasladada de urgencia al Hospital Cayetano Heredia, donde fue ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos. Los médicos no pudieron hacer nada por salvar la vida de la niña, que terminó muriendo por un derrame cerebral.

Sus padres se encontraban trabajando y tras ser avisados por el colegio, llegaron al hospital cuando la niña ya se encontraba en la UCI. La profesora les informó de que la menor "no reaccionaba". La familia ha exigido explicaciones sobre lo ocurrido al centro escolar, ya que hay varias versiones. "No sabemos qué pasó. No sé dónde fue exactamente, si fue en el baño o en el patio, fue dentro del colegio", declaró el padre de la niña en la televisión peruana.

“Cuando llegamos a Cayetano me dijeron que ella había tomado una sustancia, yo pensé que era una indigestión. Por la tarde me dijeron que tenía un derrame cerebral." afirmó el padre de la víctima, quien también contó que la niña "tomó dos pastillas, una rosada y una azul”.

Desde el colegio dijeron que este es el primer caso de este tipo. Sin embargo, los padres de la víctima contradicen esta versión y aseguran que este tipo de retos ya han ocurrido antes.