Sanidad estrenará "ya" su estrategia antitabaco con una ley de empaquetado genérico

El Ministerio de Sanidad estrenará su nueva estrategia antitabaco sacando "ya" a consulta pública la primera de las iniciativas legislativas del paquete que piensa acometer para reducir la prevalencia de consumo, y es la que introducirá el empaquetado genérico.

Es una de las medidas que la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud que dirige Pedro Gullón habría iniciado igualmente con plan antitabaco o sin él, reconoce en una entrevista telefónica con EFE el epidemiólogo unas horas antes de que se apruebe la estrategia en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de mañana.

Pero lo hará bajo el paraguas del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo (PIT), que el Ministerio va a sacar adelante pese a contar con muchas posturas contrarias.

Sanidad ha optado por hacerlo sin someterlo a votación, sino aprobándolo mediante un acuerdo de cooperación, que implica que las autonomías se pueden sumar total o parcialmente a sus puntos, en cuyo caso deben especificar con cuáles no están de acuerdo.

Será "complicado" explicar a sus votantes por qué no se adhieren

Así, considera que ha facilitado a las comunidades que pudieran estar "poco cómodas" con alguna medida o con las que no sean de competencia estatal el no sumarse.

En todo caso, la última palabra la tendrán mañana los consejeros, que podrán ratificar o modificar las posturas que a lo largo del día de hoy han trasladado las direcciones autonómicas de salud pública al Ministerio. Pero, digan lo que digan, "irá para adelante".

"Nos dará mucha pena si hay comunidades autónomas que no se adhieren", subraya Gullón, quien "evidentemente" estaría "mucho más contento" si hubiese logrado el consenso.

Pero avisa: las que decidan no adherirse al plan van a "tener muy complicado", con el consenso social y científico que existe, justificar por qué no lo hacen, "en contra del criterio de sus técnicos, de sociedades científicas, de la sociedad y seguramente de sus votantes".

Con todo, el máximo responsable de Salud Pública valora las aportaciones que han ido realizando las autonomías, de las que se han aceptado el 94 % (147 de 157) en el texto definitivo.

La autorregulación "no funciona"

De las que ha rechazado, aquellas que le instaban a especificar los nuevos espacios en los que no se podrá fumar, pero eso, insiste, debe hacerse por ley y seguir "un trámite parlamentario".

Tampoco podía aceptar la autorregulación: "Tenemos experiencias previas sabiendo que esto no vale. El cinturón de seguridad empezó con ello y no valía para nada", subraya antes de recordar que con la primera ley antitabaco ya se pensó que sería "la apocalipsis" de la hostelería y no fue así. "Los acuerdos voluntarios en salud pública funcionan muy mal", remacha.

Aún así, aclara que "no hay ningún impedimento" para que las comunidades que apuestan por la voluntariedad empiecen a aplicarla desde ya llegando a acuerdos con la industria hostelera.

Igualmente, el plan antitabaco no podía asumir propuestas que parecen dictadas "directamente del argumentario de Philip Morris", como es la de utilizar los vapeadores como herramienta para dejar de fumar.

"La industria de los de los vapeadores puede presentarlo a evolución, como se presentan otros productos sanitarios, y si la evaluación técnica y científica es adecuada, podría llegar a entrar", explica.

Ahora bien, "esto no es lo que quiere la industria. Lo que quiere es colarnos un gol y que siga vendiéndose en todos lados. Y eso -advierte- no va a ocurrir".

'Autoenmienda" para aclarar los espacios privados

Pese a que no ha sido posible acceder a que el incremento de la fiscalidad sea finalista porque en España no es posible, Sanidad estudia con Hacienda, departamento con el que las conversaciones "van bien", fórmulas para que pueda repercutir directamente en acciones del plan.

No ha sido posible tampoco incorporar una memoria económica, petición que "muestra un desconocimiento altísimo de cómo funcionan los planes de este tipo", que incluye "acciones muy distintas de las que es muy difícil estimar los costes cuando no sabemos qué grado de penetración van a tener".

Sí que ha añadido un párrafo para aclarar que se destinará anualmente una partida para que las comunidades tengan "un apoyo económico para ejercer las labores que son de su competencia".

Por el contrario, sí que ha sustituido el concepto de "privado" por "espacio de uso colectivo", que causaba inquietud en algunas comunidades críticas con el hecho de que se prohíba fumar en lugares como coches.

"Son espacios difíciles porque son de propiedad privada, así que ha sido como una 'autoenmienda'" y se ha aclarado", explica.

Una hoja de ruta que tendrá su recorrido legislativo

De las 157 enmiendas autonómicas presentadas, Gullón cree que su inmensa mayoría "han mejorado el plan", aunque valora especialmente las que pedían una mayor referencia a la evidencia científica sobre el empaquetado genérico.

Por ello, ha incluido varias revisiones sistemáticas sobre el efecto que tiene en el aumento de las intenciones para dejar de fumar y de las percepciones negativas frente al tabaco como ha ocurrido en países del entorno.

También ha incorporado referencias a una evaluación científica australiana que demostró que esta medida no acarrea un incremento del comercio ilícito.

Con todo, insiste en que el plan que verá la luz mañana "es una hoja de ruta" y "después cada cosa tendrá su recorrido legislativo"; en este sentido, la primera iniciativa que va a acometer es, precisamente, la introducción del empaquetado genérico, que Sanidad va a lanzar a consulta pública "dentro de muy, muy poquito. Ya".

Después llegarán otras, como la ley de Organización de mercado y tabacos y, sobre todo, la propia ley antitabaco que regula los espacios sin humo. Y "las terrazas, los espacios infantiles o playas van a ser los que entren primero al debate"