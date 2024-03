La patronal del seguro sobre MUFACE: "Si el Estado no termina de financiar el sistema, todos perdemos"

La financiación del modelo MUFACE ha estado este miércoles presente en el encuentro organizado por la Fundación IDIS para hablar del sector privado de salud. Con motivo del lanzamiento del informe 'Monitor de la Actividad Empresarial' que ha realizado esta entidad, los principales protagonistas del sector han vuelto a pedir que se dote de mayor financiación al modelo de asistencia sanitaria de los funcionarios que, en un 82% de los casos, han dicho eligen la sanidad privada.

El Sistema Nacional de Salud (SNS) no tiene capacidad para absorber a los dos millones de mutualistas han dicho los ponentes y, sobre todo, en algunas provincias porque muchos centros sanitarios pueden mantener sus infraestructuras gracias al mutualismo. "Si el Estado no termina de financiar este sistema, todos estamos perdiendo", señaló Luis Miguel Ávalos, secretario general de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), quien añadió que el problema se va acrecentando día a día.

MUFACE no se toca

En esa línea, el doctor Juan Abarca, presidente de la Fundación IDIS, abundó: "La ministra dijo al llegar que no se tocaba el tema de los funcionarios porque el sistema sanitario no se lo puede permitir, ni de un día para otro, ni de forma progresiva. Hay que ser realista y, afortunadamente, lo ha dejado a un lado. No hay capacidad de absorber todo esto".

Carlos Rus, presidente de la patronal de la sanidad privada -la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE)- insistió en el ahorro que supone el modelo (1.000 millones de euros, dijo) y volvió a destacar: "el 82% de los funcionarios deciden ir a lo privado". Pidió mayor dotación presupuestaria e incidió, una vez, más en que "es un sistema de ahorro por descarga y hay que hacerlo sostenible".

Nuevo concierto

"El déficit de Mutua con MUFACE es ruinoso. Hay que subir dos dígitos anuales para cerrar la brecha. Hay muchas empresas que han abandonado". Así lo señalaba hace apenas unos días el presidente del Grupo Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, en su calidad de presidente de una compañía que tiene un 50.01% de SegurCaixa Adeslas, una de las tres aseguradoras que forman parte del actual concierto de MUFACE, junto a DKV y Asisa.

El 1 de enero de 2022 entraron en vigor los nuevos conciertos sanitarios que, en el trienio 2022-2024, garantizan la cobertura sanitaria a través de Asisa, SegurCaixa Adeslas y DKV, tanto a los funcionarios que prestan su servicio en España, como a los destinados en ciento veintitrés países.

Futuro inviable

En este 2024 ha comenzado la negociación del nuevo concierto para los próximos años. Podría estar cerrada para el mes de abril, aproximadamente. La renovación se tendría que firmar, como tarde, en septiembre de este año, para que el concierto arranque el 1 de enero del 2025. Las tres compañías llevan meses advirtiendo que de no inyectarse fondos a la mutualidad de los funcionarios, el futuro es inviable.

En 2022, el Gobierno encargó un informe a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre la financiación del modelo. Las compañías ya han comenzado a reunirse con el organismo para abordar este asunto. También la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) para conocer "de primera mano" la situación del informe sobre la eficiencia técnica y económica de la asistencia sanitaria a través del mutualismo administrativo.

La falta de financiación crónica del modelo ya se traduce en un deterioro de la atención sanitaria- grave en el caso de especialidades como Oncología- sostiene el informe 'El mutualismo administrativo: Modelo predictivo sobre la elección de los mutualistas y escenarios futuros', realizado en el marco de la Cátedra de Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense de Madrid e impulsado precisamente por ASPE.