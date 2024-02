Así es la sillita de ruedas que pueden fabricar las familias de niños con lesión medular: barata, de tres tamaños y varios colores

La lesión medular infantil se da en un porcentaje muy reducido, por lo que la mayoría de los productos de apoyo en el mercado no están pensados para los niños muy pequeñitos. Como sucede tantas veces, las ideas parten de la necesidad. Por eso, el Servicio de Terapia Ocupacional del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo ha colaborado con la ingeniera Lupe Alonso Gallego, de la Universidad Politécnica de Madrid, en el diseño y desarrollo de una silla de ruedas infantil basada en el concepto 'DIY' o 'Hazlo tú mismo' (del inglés Do it yourself).

El resultado es el desarrollo de una sillita muy particular para que la puedan construir los familiares de los niños -de 9 a 30 meses-, lo que reduce enormemente su coste. "La idea parte de la falta de productos comerciales asequibles para este rango de edad pediátrico, y de las soluciones caseras y particulares actualmente fabricadas por los familiares de los niños con afectación medular espinal", explica Lupe Alonso. El producto sanitario es resultado de uno de dos trabajos fin de grado de la ingeniera en el doble grado de Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto.

Ser independientes

La lesión medular infantil se da en un porcentaje muy pequeño de menores. "El proyecto surgió para responder a la necesidad de niños muy pequeños con afectación medular que llegaban a nuestro hospital, para los que no existía una silla de ruedas adaptada para iniciar los desplazamientos de manera autónoma", explica la terapeuta ocupacional del Hospital de Parapléjicos, Raquel Perales, que ha colaborado estrechamente con Lupe Alonso.

En esas edades tan tempranas, añade, los niños van en sillas de bebé o sillas pediátricas "que les impiden moverse de manera independiente gran parte del tiempo, pero tienen que comenzar a desplazarse por su cuenta, como cualquier otro niño de su edad".

"En algunos casos, los padres traían sillas que habían fabricado siguiendo las indicaciones de alguna página de internet, pero no se adaptaban a las necesidades. Necesitábamos una sencilla que cumpliera los requisitos mínimos en materia de sedestación, permitiese a los pequeños posicionarse correctamente, desplazarse y adaptarse a sus primeras etapas del desarrollo, lo que se ha conseguido con este proyecto", prosigue la terapeuta ocupacional.

Materiales accesibles

El diseño de este producto tan particular se basa en su fabricación con materiales accesibles y tareas técnicas simplificadas (dentro de los requerimientos ergonómicos, técnicos y médicos), a partir del manual de instrucciones elaborado, dirigido a no-expertos y publicado en una web (https://silladeruedasinfantil.wordpress.com).

La silla permite realizar modificaciones e incluso añadir piezas impresas en 3D para aumentar su funcionalidad

La estructura se compone de dos bastidores con ángulos a 90º con listones de madera y tableros contrachapados de medidas comercializadas y dos ruedas de bicicleta, que permiten al niño propulsarla fácilmente. Esto supone además, explican desde el hospital, que el prototipo construido y que aparece en la imagen, es un producto real, tal como ahora mismo se está usando en el centro toledano, referente en lesión medular en España.

La silla permite realizar modificaciones e incluso añadir piezas impresas en 3D para aumentar su funcionalidad. Lupe Alonso la ha concebido manera configurable, para adaptarse al niño con lesión medular a medida que va creciendo. Así, el diseño permite tres tamaños diferentes, que se obtienen variando la posición de los diferentes elementos de la estructura (siguiendo un código de colores) y sustituyendo las superficies de apoyo (respaldo, asiento y reposapiés).

Niños muy pequeños

Para los familiares, es una solución muy buena para proporcionar independencia a los niños cuando son muy pequeños, especialmente en sus casas porque que pueden desplazarse de un lugar a otro, explorar los espacios o ir a por sus juguetes.

La Unidad de Terapia Ocupacional del Hospital Nacional de Parapléjicos tiene una larga tradición innovadora que nace de la experiencia con el paciente y el entorno sociológico de la lesión medular, como lo demuestra la incorporación de la tecnología de impresión en 3D para la fabricación de todo tipo dispositivos que mejoran las actividades de la vida diaria del paciente con movilidad reducida, la gamificación aplicada a la Terapia Ocupacional, el uso de la tecnología domótica.

O, como es este caso, este proyecto vinculado al creciente movimiento DIY (Do it yourself) o 'Hazlo tú mismo'; concepto que, más allá de una moda, apuntan desde el Hospital de Toledo, significa una declaración de intenciones, una filosofía de vida que conecta con la idea de que las personas son capaces de crear o transformar cosas con sus propias manos aplicando las tres erres: reducir, reciclar y reutilizar.