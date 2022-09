Los mayores de las residencias estarán vacunados con la cuarta dosis en la segunda semana de octubre

La campaña arranca el 26 de septiembre en centros sociosanitarios y, después, irán los mayores de 80 años; las patronales de la dependencia celebran el nuevo pinchazo.

Las comunidades ya planean reabrir 'vacunódromos' para administrar las dosis con mayor agilidad a la franja de entre 60 y 80 años y algunas adelantan que pondrán juntas la vacuna del covid y la de la gripe.

Vacunación covid en una residencia.

Expectación en las residencias de mayores ante el arranque inminente -a partir del 26 de septiembre- de la campaña de la segunda dosis de refuerzo de las nuevas vacunas del coronavirus ya adaptadas a la variante Ómicron. Las patronales del sector celebran el nuevo pinchazo, que siempre han defendido, y estiman que, en la semana del 10 de octubre, tanto los residentes como los trabajadores de los centros sanitarios, estarán inmunizados. Las comunidades autónomas seguirán la estrategia fijada a nivel nacional: primero irán quienes vivan en los centros sociosanitarios y los mayores de 80 años, los más vulnerables, y, después, esa administración se irá ampliando hasta los 60. Para ello, comunidades como Galicia, ya han adelantado que volverán a usar los llamados 'vacunódromos'.

Tras un intenso debate sobre su evidencia científica y la conveniencia del momento de administrarla, en aras de la situación epidemiológica, el pasado jueves la Comisión de Salud Pública -de la que forman parte Ministerio de Sanidad y comunidades autónomas- ponía fecha al arranque de la campaña de vacunación de la segunda dosis de recuerdo contra el coronavirus para personas vulnerables, mayores de 60 años y personal sanitario y sociosanitario. Apenas unas horas después, llegaba a España la primera tanda de dosis adaptadas a la variante Ómicron que se distribuirán esta misma semana a las comunidades.

Durante este mes de septiembre llegarán 10 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus adaptadas a la variante Ómicron.

El Ministerio de Sanidad ya había adelantado que las vacunas adaptadas estarían disponibles a partir de la segunda quincena de septiembre. En total, a lo largo del mes, llegarán 10 millones de dosis. Una noticia que celebran desde patronales del sector como la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), que abarca todo el territorio y cuenta con un volumen de 67.210 plazas residenciales en 493 centros asociados. En conversación con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, su secretario general, Jesús Cubero, agradece a Gobierno y comunidades autónomas que hayan tenido en cuenta a "las personas mayores, las más vulnerables" para comenzar con la campaña.

Efectividad demostrada

Porque, desde la patronal, lo tienen claro. Hay que seguir protegiendo a los residentes del coronavirus. Jesús Cubero se remite al último análisis sobre la efectividad de las vacunas publicado por el departamento que dirige Carolina Darias: sólo el 1% de los fallecidos por la enfermedad tenía la pauta completa (en una muestra de 1.600 personas), mientras que al 2,2 % se les había administrado dos dosis. La tasa subía hasta casi el 15% (el 14,8 ) entre aquellos que contaban con un único pinchazo.

"La mayoría, no tienen ningún problema. Han visto que no tiene efectos adversos y, además, les ha ido bien", señala Jesús Cubero sobre la administración a los mayores.

"Está muy demostrada la efectividad", insiste el secretario general de AESTE quien, asegura, siempre ha estado a favor de la inoculación de una segunda dosis de recuerdo. Añade que los mayores de las residencias no tienen inconveniente en recibirla. "La mayoría, no tienen ningún problema. Han visto que no tiene efectos adversos y, además, les ha ido bien", señala. Aplaude, también, que, en esta primera fase, se incluya la administración a los trabajadores de los centros sociosanitarios. En el caso de estos trabajadores, la patronal tampoco tiene inquietud en torno a que recelen de recibir la cuarta dosis. "Quizá con la primera dosis, alguno podía mostrarse más reacios, pero saben que si están vacunados, dificultará que contagien a un mayor o a alguien de su familia", apunta el directivo de la patronal.

Ocupación bajo mínimos en los hospitales

Con datos del pasado viernes del Ministerio de Sanidad, los últimos disponibles, los indicadores del coronavirus no han repuntado tras la primera semana de septiembre . La incidencia en los mayores de 59 años baja a 137 casos y la ocupación hospitalaria está cerca de los mínimos de la pandemia registrados en octubre del año pasado (1,9 %). Buenas noticias, admite Cubero, pese a que, en el sector de la dependencia, prefieren todavía mostrarse prudentes de cara a esa incidencia en otoño.

Caja de vacunas adaptadas a la variante Ómicron. / Ministerio de Sanidad

Ahora mismo, señala, el nivel de contagio en las residencias "es menor" que el del resto de la población general. Precisamente, reseña, porque son espacios donde se siguen manteniendo medidas de prevención -de hecho es la única que se mantiene- como el uso de las mascarillas. Jesús Cubero insiste en la prudencia. Así, indica que, aunque las visitas de familiares se han normalizado en los centros sociosanitarios, durante el verano han procurado que los encuentros tuvieran lugar en exteriores.

Al igual que en el transporte público o los centros sanitarios, las mascarillas, por ahora, se mantendrán en las residencias.

En este punto, aclara que se ha generado un debate sobre si las mascarillas se quitarían en los centros sociosanitarios pero, finalmente, en las últimas conversaciones que el sector ha tenido con el Gobierno, se les ha aclarado que "de momento, este otoño, se van a mantener" al igual que en los espacios sanitarios, transporte público y farmacias. "No lo vemos mal. No pasa nada por aguantar un poco más, porque esto todavía no ha acabado del todo", señala Cubero.

Reapertura de los 'vacunódromos'

Con la llegada de las nuevas dosis, las comunidades se organizan para su administración. En el caso de los alrededor de 22.000 gallegos que viven en las residencias de mayores -la comunidad contará con casi 77.000 vacunas para el inicio de la administración- la recibirán desde el mismo 26 de septiembre, según ha avanzado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Cuando finalicen empezarán a administrar esas dosis a la franja de 60 a 80 años y el gobierno gallego volverá a utilizar los 'vacunódromos', como ya se hizo en anteriores campañas.

Otras regiones, como Madrid, han adelantado que comenzarán la vacunación del segundo refuerzo, en las mismas fechas, en centros sociosanitarios y de personas con discapacidad pero, en el caso de mayores no institucionalizados, y como el calendario sitúa en el 17 de octubre el inicio de la campaña contra la gripe estacional, la intención del ejecutivo autonómico es la de administrar conjuntamente las dos dosis porque se considera que produce un mayor beneficio desde el punto de vista inmunitario. En la misma línea se ha pronunciado Andalucía.

