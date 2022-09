La práctica del 'chemsex' triplica el riesgo de infección por VIH

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) avisa sobre la "acuciante necesidad" de protección ante las nuevas prácticas sexuales.

Con información de la sociedad científica, la gonorrea ha sido la que más ha crecido desde el año 2015: un 729%.

Se estima que, en España, entre un 20 y un 25% de los infectados por VIH son mujeres.

El 'chemsex', el uso intencionado de drogas -fundamentalmente de tipo estimulante y disociativas-, para tener relaciones sexuales por un período largo de tiempo (desde varias horas hasta varios días) es un fenómeno creciente. Se da básicamente en grandes ciudades y está asociado con prácticas de riesgo que pueden facilitar la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS, por sus siglas en inglés) además de "ocasionar graves problemas de salud de tipo cardiovascular o mental". Es una alerta lanzada este lunes por la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES): calculan que la práctica del chemsex puede triplicar el riesgo de infección por VIH y hasta duplicar el riesgo de enfermedades como clamidia y gonorrea, y se relaciona con un 80 % de las seroconversiones por VIH.

Las ITS son la segunda causa de enfermedad infecciosa en Europa, por detrás de las infecciones respiratorias, ha advertido este lunes la sociedad científica y "un problema importante de salud pública tanto por su magnitud, como por sus complicaciones y secuelas si no se realiza un diagnóstico y tratamiento precoz". La sociedad alerta "sobre la acuciante necesidad de protección ante las nuevas prácticas sexuales".

Vuelta al pasado

En concreto, sobre el chemsex -o consumo intencionado de drogas psicoactivas para mantener relaciones sexuales prolongadas-, SEMES precisa que cuando el uso de algunas de estas drogas se realiza de forma intravenosa recibe el nombre de slamming. Según los expertos, "en la actualidad esta práctica da lugar al aumento de riesgo de infecciones en proporciones similares a tiempos pasados, con la terrible epidemia secundaria al consumo de heroína por vía endovenosa".

La combinación de algunas drogas "produce desinhibición y estimulación sexual" y es habitual que se practique sexo sin protección con diferentes parejas, advierten los urgenciólogos.

El doctor Guillermo Burillo, coordinador del Grupo de Toxicología de la sociedad, explica que, aunque existe una gran variedad de drogas empleadas en la práctica del chemsex, las más frecuentemente consumidas en este ámbito son el gammahidroxibutirato (GHL/GBL), la cocaína, la mefedrona y la metanfetamina, los poppers (uso inhalado de nitritos de amilo, butilo o isobutilo), la ketamina, y fármacos de los usados para la disfunción eréctil.

El médico de Urgencias explica que la combinación de algunas de estas drogas "produce desinhibición y estimulación sexual" y, en este contexto, es habitual, precisa que se practique sexo sin protección con diferentes parejas sexuales y aumente el riesgo de contraer ITS, como el VIH. De hecho, alrededor del 30 % de los pacientespositivos practican el chemsex, mientras que el slamming se da en el 16% de ellos. Los especialistas estiman que la práctica del chemsex puede triplicar el riesgo de infección por VIH y hasta duplicar el riesgo de ITS como clamidia y gonorrea. Además, se relaciona con un 80 % de las seroconversiones por VIH.

Drogas que no se detectan

Asimismo, con la información facilitada por SEMES, se ha observado en las prácticas de chemsex un aumento del consumo de las drogas conocidas como NPS (novel psychoactive substances), fácilmente accesibles a través de Internet "y escasamente detectables en los hospitales". Sustancias que solas o en combinación con otras drogas tienen consecuencias clínicas todavía no bien conocidas y preocupantes desde el punto de vista orgánica, subrayan los médicos.

Existen más de 30 bacterias, virus o parásitos que se transmiten por contacto sexual, detallan los especialistas.

Los expertos destacan, también, que existen más de 30 bacterias, virus o parásitos que se transmiten por contacto sexual. Los ocho patógenos principales agentes etiológicos de infecciones de transmisión sexual son: Treponema pallidum (sífilis), Neisseria gonorrhoeae o gonococo (gonorrea), Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis (tricomoniasis), virus de la hepatitis b, virus herpes simple, VIH y el virus del papiloma humano, detallan los médicos de Urgencias. Son patógenos que se propagan predominantemente por vía sexual, incluidos el sexo vaginal, oral, anal, o el contacto directo con piel o mucosas.

Por otro lado, resaltan desde SEMES, existen 357 millones de casos anuales de clamidia, gonorrea, sífilis, tricomonas, y más de 1 millón de ITS adquiridas cada día. El coordinador de Infecciones en Urgencias de la sociedad, el doctor Juan González del Castillo, indica que "la coexistencia en periodo y lugar de dos o más epidemias que comparten factores sociales, de tal modo que estas se retroalimentan entre sí y acaban interactuando y causando secuelas complejas, se denomina sindemia".

El 28% de los hombres que tienen sexo con hombres diagnosticados de sífilis y el 15% de los pacientes de gonococia identificados en centros de ITS, estaban coinfectados por el VIH.

Añade que se refieren "a este término para poner de relevancia la coexistencia del VIH con el resto de ITS. La infección por el VIH y las ITS están claramente interrelacionadas, compartiendo riesgos, incidencia y mecanismos de transmisión". Además, ha añadido que existe un importante solapamiento entre el VIH y otras infecciones: el 28% de los hombres que tienen sexo con hombres diagnosticados de sífilis y el 15% de los pacientes de gonococia identificados en centros de ITS estaban coinfectados por el VIH, precisa.

Algunas ITS, especialmente las ulcerativas, como la sífilis o el herpes genital elevan el riesgo de contraer o transmitir la infección por el VIH. El programa de SEMES, Deja tu Huella, aborda este problema desde los servicios de Urgencias realizándose un cribado selectivo a determinados perfiles, que consultan por enfermedades con elevada prevalencia de VIH. Desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de junio de 2022, 116 de estos servicios se han sumado al proyecto y se han realizado 113.030 serologías en urgencias, con 517 nuevos diagnósticos. Según datos del Ministerio de Sanidad, en 2020 hubo 1925 nuevos casos de VIH.

La incidencia en mujeres

En relación con el incremento de la transmisión heterosexual del VIH, las mujeres constituyen 1 de cada 4 de las nuevas infecciones por VIH según datos del Ministerio de Sanidad en nuestro país. La doctora Iria Miguéns, coordinadora del Grupo mUEjeres, iniciativa con la que se pretende dar visibilidad a todas las Urgenciólogas, especifica que en España, entre un 20 y un 25% de los infectados por VIH son mujeres. Pese a las estrategias desde los años 80 en la implementación de conductas sexuales más saludables -con la concienciación en el uso del preservativo-, la transmisión del VIH u otras enfermedades de transmisión sexual están condicionadas por los aspectos socio sanitarios por el hecho de ser mujer.

La forma más frecuente por la que las mujeres se contagian de VIH es a través de relaciones sexuales con un hombre seropositivo.

La forma más frecuente por la que las mujeres se contagian de VIH es a través de relaciones sexuales con un hombre seropositivo. A escala mundial, sólo 3 de cada 10 mujeres adolescentes y jóvenes de 15 a 25 años disponen de conocimientos precisos y exhaustivos sobre el VIH, ha indicado la médico. Además, la urgencióloga ha comentado que más de 700 millones de mujeres contrajeron matrimonio antes de cumplir los 18 año. Según ONU Mujeres, en al menos 14 países de todo el mundo se ha informado sobre casos de esterilización involuntaria/obligada y de aborto forzado entre mujeres que viven con la enfermedad.

La infección gonocócica (gonorrea) ha sido la que más ha crecido desde el año 2015 entre las mujeres: un 729%.

Por último, con datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica y los diferentes sistemas de vigilancia epidemiológica autonómica recogidos por SEMES, han reportado en los últimos años más de 50.000 casos de infecciones de transmisión sexual en mujeres. La infección gonocócica (gonorrea) ha sido la que más ha crecido desde el año 2015: un 729%. La clamidia estuvo presente en un 64,8% de los casos diagnosticados; 15,6% de los casos diagnosticados fueron de gonorrea, seguido de VIH (8%), sífilis (5,6%), hepatitis C (3,6%), hepatitis B (2,3%) y linfogranuloma venéreo (0,1%). La prevalencia del VPH de las mujeres en España es de un 14,3%, según las estimaciones del estudio 'Cleopatre'.

