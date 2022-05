La AECC pide que no se fume en el Retiro de Madrid o la Ciutadella de Barcelona

Una campaña de movilización social recabará firmas para liberar de humo hasta 44 espacios emblemáticos entre los que también figuran la plaza Mayor de Salamanca o la calle Larios en Málaga.

La iniciativa recabará firmas que se presentarán a los ayuntamientos y servirán también para reclamar la ampliación de la actual Ley Antitabaco.

El 72% de los menores están expuestos al humo del tabaco, el 43% de ellos en espacios al aire libre donde inhalan más de 70 sustancias cancerígenas.

Una mujer fuma sentada en un banco en los Jardines del Buen Retiro, en Madrid. / Alba Vigaray

Liberar del humo del tabaco espacios emblemáticos en España como el parque de El Retiro en Madrid, la Plaza Mayor de Salamanca, la Ciutadella en Barcelona, los jardines de Viveros en Valencia o la calle Larios en Málaga es el objetivo de la novedosa campaña de sensibilización social que ha lanzado la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, que se celebra el próximo 31 de mayo. La iniciativa pretende que se declaren lugares espacios libres de humo hasta 44 espacios icónicos de nuestra geografía. Porque, recuerda, el 72% de los menores están expuestos al humo del tabaco, el 43% de ellos en espacios al aire libre donde inhalan más de 70 sustancias cancerígenas.

La campaña, explican desde la entidad, recabará firmas de la ciudadanía que posteriormente se presentarán a los distintos ayuntamientos y que servirán también para reclamar la ampliación de la actual Ley Antitabaco y conseguir que, en el año 2030, en línea con la Unión Europea, haya la primera generación libre del humo del tabaco.

"Necesitamos desnormalizar el consumo del tabaco, lo tenemos tan normalizado que incluso este producto cancerígeno es parte de la cesta de la compra del IPC. Modificar esta situación pasa, entre otras medidas, por ampliar los espacios libres de humo y que en terrazas, playas o piscinas nadie se vea obligado a respirar humo de tabaco", indica su presidente, Ramón Reyes.

Una colilla apagada continúa desprendiendo un 14% de nicotina durante al menos 24 horas.

Para arropar su iniciativa, que seguro no estará exenta de polémica, la AECC ofrece datos contundentes: está demostrado que el humo del tabaco provoca cáncer ya que contiene más de 70 sustancias cancerígenas. Y no, no se esfuma al aire libre, advierten. En el 100% de los espacios públicos donde hay menores hay restos de humo de tabaco perjudiciales para la salud, como, por ejemplo, en el 95% de las terrazas, en el 46% de los accesos a los centros escolares o en el 43% de los parques infantiles. Además, 9 de cada 10 fumadores lo hace delante de ellos. Otro dato incontestable: una colilla apagada continúa desprendiendo un 14% de nicotina durante al menos 24 horas.

Las consecuencias para la salud son obvias, continúa la AECC: multiplican el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón en la edad adulta, pero en el corto plazo tienen un 50% más otitis, un 30% más de infecciones respiratorias y un 20% más de crisis asmáticas entre los más pequeños por inhalar el humo. Además, inciden, el tabaco es la segunda sustancia tóxica más consumida entre los 14 y los 18 años.



/ Daniel Pérez

44 lugares icónicos

Por eso, en una iniciativa sin precedentes, la entidad ha lanzado esa campaña en la que quiere movilizar a toda la sociedad española y recabar su apoyo para liberar del humo del tabaco espacios tan icónicos de la geografía española -hasta 44- como El Retiro en Madrid, la Plaza Mayor de Salamanca, los jardines de Viveros en Valencia, las Lagunas de Ruidera en Ciudad Real, la calle Larios en Málaga, la plaza de Santa María en Jaén, la muralla de Ávila, las playas de Gijón, el parque de la Ciutadella en Barcelona o los jardines del Alcázar en Segovia, por citar algunos ejemplos.

Sólo en España, el tabaco mata cada año a más de 50.000 personas y es el responsable del 30% de todos los casos de cáncer.

El consumo de tabaco es la primera causa de muerte prevenible, subrayan desde la Asociación. Cada año, en el mundo, fallecen más de 8 millones de personas de las cuales 7 lo han hecho por consumo directo y alrededor de 1,5 millones no se habían encendido un cigarro. Sólo en España, el tabaco mata cada año a más de 50.000 personas y es el responsable del 30% de todos los casos de cáncer y de hasta 20 tipos distintos como el del pulmón, laringe, páncreas, vejiga, esófago o hígado.

La franja de edad que más consumidores de tabaco concentra es la de 25 a 34 años en hombres y, en mujeres, de 45 a 54 años.

Con datos aportados hace apenas unos días por la misma AECC, Extremadura, Murcia y Andalucía, son las comunidades donde más se fuma. En el extremo contrario están Melilla, País Vasco y Comunidad de Madrid. En España hay casi 8 millones de personas que fuman a diario y otras 928.000 que lo hacen de forma ocasional. Otros 8,8 millones de españoles se declaran exfumadores. La franja de edad que más consumidores de tabaco concentra es la de 25 a 34 años en hombres y, en mujeres, de 45 a 54 años.

Regulación más restrictiva

Esta misma semana se han conocido datos en la misma dirección. Según se desprende de la encuesta anual de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), El 85 % de los españoles quiere que se regule de manera más restrictiva el consumo de tabaco y un 72 % prohibiría fumar en las terrazas de bares y restaurantes, uno de los espacios de ocio más frecuentados a raíz del coronavirus.

Los resultados de esta encuesta, presentada en la Semana Sin Humo -que se celebra del 25 al 31 de mayo-, realizada sobre una muestra de 6.302 personas entre marzo y primeros de mayo, ha puesto el foco en la percepción social de la exposición al humo. El 84 % de los encuestados considera que está expuesto a los perjuicios que supone. Esa vulnerabilidad al efecto del humo la percibe el 80,6 % de los no fumadores y el 71,8 % de los exfumadores, pero también es relevante entre los fumadores, ya que hasta un 52,7 % se declara estar expuesto al humo ambiental en las terrazas.

El 24,2 % de los españoles prohibiría consumir tabaco en la calle, según una encuesta de la Sociedad de Medicina Familiar.

Por eso, el 72 % de los encuestados estaría a favor de prohibir fumar en terrazas y un 28,2 % ampliaría la restricción de no fumar hasta una distancia de 8 metros alrededor de las mismas. Además, al 56,8 % le gustaría extender la restricción a espacios públicos abiertos; el 54 % incluiría las playas; el 43,6 % los coches de particulares y el 24,2 % prohibiría consumir tabaco en la calle.

Noticias relacionadas