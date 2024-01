La tienda más a la derecha del barrio de Salamanca de Madrid: del 'Que te vote Txapote' al 'Rubiales kiss for me'

Una camiseta de 'Me gusta la fruta, la frase que hizo popular Isabel Díaz Ayuso y que se ha convertido en eslogan antisanchista, recibe al visitante a la entrada de la tienda, en la calle Goya, en el corazón del pudiente barrio de Salamanca de Madrid. La tienda está abarrotada de productos, no cabe un alfiler en las paredes. La bandera española, por todas partes. "Somos una tienda turística, patriótica y de humor, sobre todo de humor", tercia Antonio Durán, el propietario de la Bodega del Humor, un espacio que no deja indiferente a nadie, pero que no hace gracia a todo el mundo. "Alguno viene y te dice 'qué tienda de mierda', pero tú te metes en Google y ves fotografías... cosas que...".

Antonio Durán, dueño de 'La bodega del Humor', en el interior de su tienda de la calle Goya. / José Luis Roca

Llaveros, pines, bolígrafos, tirantes, sudaderas, gorras, cervezas, tazas, muñecas de decoración de sevillanas y botellas de vino, entre otros muchos productos, se reparten por aquí y por allá. Los lemas son de los temas más variopintos, aunque claramente la mayoría tienen un sesgo determinado.

Del "Yo no me vacuno porque no me sale de la pxxxx" al "Que te vote Txapote", otro de los esloganes usados por los manifestantes contra Pedro Sánchez por la amnistía, o "Rubiales kiss for you, kiss for me" con la polémica foto del expresidente de la Federación de fútbol besando a Jenny Hermoso impresa. La 'Agenda 2030' también se menta en alguno de los artículos: "Metéosla por el cxxx", reza una botella de vino.

Anrtonio, dueño de la tienda, enseña uno de sus productos, que llevan códigos QR que te llevan vídeos relacionados. / José Luis Roca

Tazas de Franco

"No me considero una tienda política, tenemos también bastantes mensajes para la familia, para la pareja, consejos indirectos...", asegura el empresario, que lleva trabajando en el proyecto tres años aunque abrió hace apenas uno. Por los innumerables estantes de la tienda se reparten cojines para los toros, tazas de Francisco Franco, de Vox, de Ayuso, o de José Luis Martínez Almeida con el lema "Tú siempre ganas". No faltan tampoco las gafas "patrióticas", las alfombrillas para el ratón del ordenador con la Cruz de Borgoña o el escudo de la Falange y botellas de vino y cerveza con lemas de todo tipo. También hay mucho artículo del Ejército y la Policía.

Las botellas, de vino crianza de Ribera y de Rioja, y que se venden por 20 euros, disponen además de un código QR que te lleva a vídeos en el móvil, como el día que Ayuso se explicaba en la Asamblea de Madrid sobre el famoso 'Me gusta la fruta'. Hay bebidas más institucionales, como la elaborada en honor a la infanta Leonor, que te lleva a un vídeo de cuando juró la Constitución. Hay temas políticos y otros que ciertamente son sólo humorísticos, si bien los demás llaman más la atención.

Botellas que tienen lemas humorísticos sobre las vacunas del Covid. / José Luis Roca

El QR del vídeo que acompaña a una taza de “Que te den por culo” es uno de esos virales de internet con dos personajes haciéndose la peineta. “Mis botellas hablan y te cuentan cosas, te hacen sentir feliz, es la bodega más graciosa del mundo”, asegura Antonio, que cada poco, sobre todo cuando viene gente mayor, se arranca a cantar Manolo Escobar o Luis Miguel en una suerte de karaoke improvisado que tiene en el local.

Gente joven

"Me viene gente mayor, pero también gente joven, que se lleva pulseras, llaveros y cosas así. Se vende mucho para la familia o para eventos. Por ahora vamos bien, pero vamos a ir mejor", pronostica Antonio. A algunos clientes el establecimiento les recuerda a Casa Pepe, la venta de Despeñaperros donde se ensalza el franquismo -"Somos parecidos, sí, pero no tenemos restaurante", tercia con guasa Antonio-, y a otros a otra tienda que hace lustros estaba muy cerca de esta, al otro lado de la calle, la de 'Paco el Metralletas', donde se vendían productos de la Falange y también nazis.

Camisetas con el lema 'Que te vote Txapote' o 'Me gusta la fruta' en la tienda de La Bodega del Humor, en la calle Goya. / José Luis Roca

Antonio tiene claro que una tienda así no la podría haber montado en otro barrio de la capital -el 73% de los votos en el distrito de Salamanca en las últimas elecciones generales fueron para PP y Vox-. “Me lo habría pensado mucho, sí. La frase ‘Me gusta la fruta’ es una frase bien vista por buena parte del barrio de Salamanca. Y ‘Que te vote Txapote’ tiene mucha aceptación popular, esa camiseta se vendió muy bien... Somos reflejo de la sociedad española, el éxito de estos lemas viene del cabreo”, apunta.

”No hay nadie que tenga una tienda parecida ni en Madrid ni en ninguna otra parte del mundo”, presume el empresario, que lamenta que aunque la calle Goya sea comercial, el comercio de calle, con la llegada de la venta ‘online’, ya no es lo que era. Él mismo y su equipo están trabajando en dar un empujón al comercio en la red, aunque por ahora se muestra satisfecho. “No me quejo. La gente que viene a comprar se va muy contenta”.