Las licencias de VTC se disparan en Madrid a más de 100.000 euros: "Ganas al mes 2.000 euros más que con un taxi"

“Cada vez se trabaja más en la VTC, la está usando mucha más gente. Nosotros tenemos taxi y VTC y el mes pasado el VTC en un solo turno hizo 1.426 servicios mientras el taxi hizo 937. La VTC facturó en el mes unos 7.500 euros, 2.000 euros más que el taxi”. Quien habla es un empresario que tiene una empresa servicios de transporte privado y que pronostica que las licencias de los vehículos de transporte con conductor se van a disparar de precio en los próximos meses. “Las licencias van a seguir subiendo. Yo creo que de aquí a junio superarán los 140.000 euros”, asegura.

Un rápido vistazo a páginas web como Milanuncios da cuenta de que el sector vive una nueva burbuja de precios en Madrid. Si hace un año se vendían por entre 78.000 y 80.000 euros ahora es raro encontrar una por debajo de 103.000. “Se vende licencia en Madrid más coche. La transferencia se realiza en la gestoría con los gastos incluidos. 128.000 euros”, reza un anuncio. “Se vende licencia de 2015 de VTC como autónomo por 110.000 euros sin vehículo”, señala otro vendedor. “Vendo sociedad con licencia VTC y coche trabajando actualmente. Transmisión inmediata. 110.000 euros. Libre de cargas”, dice otro anuncio.

En un principio, el decreto Ábalos (Real Decreto-ley 13/2018) planteaba que estos vehículos sólo pudieran hacer servicios interurbanos a partir de octubre de 2022, pero al transferir las competencias a las autonomías, algunas comunidades regularizaron su situación y mantuvieron su funcionamiento como hasta ahora [a grandes rasgos], lo que ha ayudado a aumentar el valor en el mercado de las autorizaciones.

Normativa

Madrid, que en junio de 2022 aprobó reformar la Ley de Transportes por vía de urgencia para prorrogar la actividad de los vehículos de transporte con conductor en núcleos urbanos, va a ser la primera también en aprobar una normativa autonómica propia que regule el sector. En la actualidad, hay 8.933 autorizaciones de VTC en la región, la mitad de todas las que hay en el país.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pretende con la nueva regulación dar seguridad jurídica tanto a los conductores como a los usuarios. Entre otras cosas, la normativa regulará el precio en eventos de alta demanda -en algunos casos son desorbitados-, compensaciones económicas en caso de anulación de servicios, una línea de atención al cliente o la posibilidad de realizar trayectos compartidos.

En uno de los teléfono de anuncios de Milanuncios atiende Luis, que es mediador de compraventa. “Mi hermano se dedica a ello y le da para vivir. Yo llevo dos meses. Me tiene muy sorprendido la volatilidad del mercado. Hace dos meses estaban a 90.000 euros y en una semana subieron a 95.000. Ahora a 105.000 y esto va para arriba”, asegura el joven, de no más de 30 años y que asegura que el negocio de la compraventa de licencias en Madrid lo "controlan cinco o seis personas”.

“Esto va por rachas; de repente en dos semanas no te llama nadie y en un solo día tienes diez llamadas”, asegura el comercial, que obtiene las licencias a 101.000 euros y trata de venderlas por entre mil y 2.000 más, que es lo que se lleva de comisión. “Tengo varios interesados pero no termino de cerrar la operación, como hay cierto fraude en el sector hay también mucha desconfianza”. Los precios disparados, por ahora, es un fenómeno que sólo se vive en Madrid [en Cataluña, por ejemplo, se venden licencias por 55.000 euros y en Castilla y León por 23.000].

Sin control

En el sector del taxi denuncian que el sector de los vehículos de transporte con conductor no hay control ninguno y se han “beneficiado los grandes especuladores, las tres empresas grandes que lo controlan todo”, en palabras de José Miguel Funez, responsable de Comunicación de la Federación Profesional del Taxi de Madrid. En el taxi, según explica, no se pueden hacer estas operaciones especulativas de compra-venta: “Si tú tienes una licencia y tienes contratado a alguien luego si vendes tu licencia no puedes comprar otra en dos años”, relata Funez, que recuerda que la última regularización de Díaz Ayuso de las VTC la tienen recurrida en el Constitucional.

Un taxi pasa frente a un vehículo VTC en Madrid. / EFE

Según explica Funez, en la actualidad hay 16.062 licencias de taxi en todo Madrid, de las que están en activo 14.924. Si se suman las 9.000 VTC la ratio de licencias por cada 2.000 habitantes es de 2,69, muy por encima de las dos “que el reglamento del taxi de la Comunidad de Madrid dice que tiene que haber”.

En la actualidad, el Gobierno de Ayuso también está preparando un nuevo reglamento del taxi y las asociaciones profesionales no están muy de acuerdo con algunos aspectos, como incrementar el número máximo de licencias que tiene un titular de tres a 15. “Conseguimos reducirlo a 15 de las 50 que la Comunidad propuso al principio, pero no estamos contentos porque, en un sector en el que el 85% son autónomos, este cambio de reglamento abre la puerta a posibles especuladores o inversores. Veremos cómo funciona a medio-largo plazo”, sostiene Funez.

Otro de los aspectos que modificará será el número máximo de horas que puede trabajar un vehículo, que pasará desde las 16 horas permitidas desde 2010 a 24 horas. “Se podrán generar más puestos de trabajo, pero hay que hacerlo desde el cumplimiento de la ley y de que se dé el servicio adecuado”, añade Funez, que señala que desde la Consejería de Transportes se quería imponer al sector “un 24-7, y no librar un día del fin de semana, lo que acabaría con el autónomo”.

Más oferta que demanda

“Es que no hay trabajo para todos”, razona el portavoz de la Federación Profesional del Taxi, que asegura que los propios informes de la Comunidad de Madrid hablan de que la oferta media en la región es de 12.845 vehículos entre VTC y taxi, pero la demanda media es de 9.940 coches. “Eso significa que sobran ya 3.404 vehículos por hora. No tendría sentido quitarnos días libres”, justifica Funez.

Pese a los recelos del sector, en la Comunidad de Madrid estiman que los titulares de licencias interesados en tener sus vehículos realizando servicios durante más horas podrán incrementar sus ingresos “hasta un 30%” y que esto contribuirá a “generar cerca de 2.000 nuevos puestos de trabajo”. En la actualidad, una licencia de taxi oscila entre los 130.000 y 140.000 euros, un precio que podría aumentar con la nueva regulación.

“Ahora vamos a tener más horas para trabajar, eso hará que crezca el negocio”, aprecia Fernando, taxista en Madrid desde hace varios lustros que niega que la VTC “sea un negociazo”. “Si es que Uber ya te lleva un 20% de la facturación, no creo que una VTC dé tanta lana”.