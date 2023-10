Ayuso limita a un 50% la subida del precio de las VTC en periodos de alta demanda

Un taxi pasa frente a un vehículo VTC, en una calle del centro de Madrid. / EFE

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha publicado este lunes el borrador del reglamento para los vehículos de transporte con conductor (VTC), que permitirá poner un poco de orden en la convivencia entre los taxis y los VTC. Entre otras cuestiones que igualan las condiciones para acceder a este tipo de vehículos, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha puesto por fin coto a los incrementos de los precios de las VTC, que hasta ahora tenían libertad para modificar y subir sus tarifas en momentos de alta demanda, algo que ha generado mucha controversia en grandes eventos y aglomeraciones.

Sin embargo, la limitación al vaivén de las tarifas no es totalmente restrictiva. La Consejería de Transportes, Infraestructuras y Viviendas que dirige Jorge Rodrigo apuntó a mediados de septiembre que estaba estudiando poner una barrera "a las subidas abusivas de precios" para que los usuarios no se encontraran con sorpresas. Desde las empresas afectadas no quisieron hacer ruido pero sí recordaron que la ley les permitía proceder de esa manera. Finalmente, en el borrador publicado en el Portal de Transparencia se puede ver que "en circunstancias excepcionales de alta demanda de servicios” el precio de los VTC sí podrá incrementarse pero sin superar el 50% sobre el precio base, "de acuerdo con lo que se determine al respecto por la consejería competente en materia de transportes, siendo imputable la responsabilidad a la persona física o jurídica que lo hubiera calculado". El texto está ahora en periodo de consulta pública, de forma que los afectados por la misma pueden aún presentar sus alegaciones.

Conocimientos básicos

Junto a este apunte, el nuevo reglamento también refleja otras cuestiones anunciadas hace meses, cuando el PP intentó aprobar el texto en la Asamblea de Madrid la pasada legislatura y la falta de apoyo de Vox frustró la entrada en vigor del texto. Los conductores de los VTC tendrán que tener un conocimiento mínimo del callejero, se les exigirá que sepan al menos dónde se encuentran los hoteles, centros de ocio más relevantes, oficinas públicas y otros lugares de interés de la Comunidad de Madrid. Igualmente, tendrán que pasar un examen de español, primeros auxilios también de uso de dispositivos digitales y tener el carné de conducir con una validez de al menos dos años. Asimismo, se garantizará que los nuevos conductores no tengan condenas previas contra la libertad sexual, ha explicado la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, al ser preguntada por una valoración de este nuevo texto.

Otra de las medidas que se ha incorporado al reglamento y que había sido solicitado por usuarios, es que si el conductor cancela la carrera y no se presenta en el lugar donde tenía previsto recoger al pasajero, esto se penalice y el viajero pueda ser indemnizado. Hasta ahora, solo ocurría al revés y lo que se exige a partir de este nuevo texto es que la indemnización sea de la misma cantidad. Igualmente, se favorecerá al viajero si la espera es de más de 10 minutos.

El texto señala también que los VTC podrán hacer paradas intermedias en trayectos compartidos, tanto para bajadas como subidas, y que el itinerario deberá ser siempre el más directo.

El objetivo de la Consejería es que la nueva norma pueda entrar definitivamente en vigor en 2024, para lo cual debe estar aprobado antes de fin de año.

El presidente de la Federación Profesional del Taxi, Julio Sanz, aplaude que se haya aprobado este texto que llevan ya meses esperando en el sector, pero, según recoge EP, ha destacado que en la norma se dice que el precio de esta modalidad de transporte es libre y no está sujeto tarifa" poniendo en duda si esto se modificará en una ley posterior.