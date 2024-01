"El aeródromo de Cuatro Vientos es el gran desconocido de Madrid"

Pregunta. ¿Cómo se le ocurrió montar una editorial que esté centrada sólo en Madrid?

Respuesta. Es un poco por la historia personal mía. Soy argentino y en el 2002 con el corralito tuve que emigrar y me vine y me gustó mucho Madrid. Como soy una persona muy curiosa quise justamente conocer qué ciudad había elegido para vivir y a partir de ahí surgió la idea de hacer algún libro de Madrid. Me dedicaba al sector financiero y esta afición mía la transformé en negocio... Hemos hecho una colección de 21 libros sobre los 21 distritos de la capital. Empezamos en el año 2018 y la hemos acabado en las Navidades del 23.

P. Los temas de la editorial son muy variados

R. Sí, con otros autores, y yo mismo, hemos investigado otros temas de Madrid que son muy interesantes como son los jardines de Madrid. Es una de las ciudades de Europa con más jardines y más zonas verdes, y se dice muy poco. La Casa de Campo, El Retiro, El Pardo...eso no lo tienen muchas ciudades europeas y me atrevo a decir que muchas ciudades del mundo tampoco. Hemos hecho también un libro muy interesante sobre la mitología. Edificios y esculturas de Madrid tienen elementos mitológicos griegos y romanos. Y muchos otros temas. Tenemos un catálogo de sesentaytantos libros.

P. ¿Cuál es el libro del que más orgulloso se siente?

R. Bueno, me siento muy orgulloso de muchos. Sobre todo me siento orgulloso de haber hecho la colección de los distritos porque cuando la quise hacer mucha gente me decía que era mucho trabajo, que no lo iba a lograr. Incluso el mismo ayuntamiento, que nos patrocina algunos libros. Si me pides algún libro concreto, te diría que me ha gustado mucho hacer un libro comercial de Cuatro Vientos, un gran desconocido de Madrid porque no se puede entrar al aeródromo. La base militar la conocen cuatro. Los que son aviadores o están en el mundo de la aeronáutica. Nos costó mucho hacerlo, incluso que la Alcaldía de Madrid intercediera por nosotros. Nos patrocinó la Comunidad de Madruid y el propio Ayuntamiento. Cuando también vieron que ibamos en serio el Ministerio de Defensa nos dio todas las facilidades. A mí me impresionó lo que hay en esa base y la historia. Hay un edificio, que le llaman el Palace, que es donde surgió la primera promoción de pilotos, allá por 1918. Es un edificio que no está declarado de Interés cultural cuando es un edificio monumental. Tendría que ser accesible al público. Lo único que ha salido en prensa ha sido la Torre de aviación, la más antigua de Europa, de lo demás no se conoce nada.

P. ¿Cuál es el libro que más éxito ha tenido de difusión?

R. El mayor éxito de difusión, quizá porque era el que acababa la colección, ha sido un libro de Moratalaz. Está agotado, de hecho, y estamos trabajando en la segunda edición. A mí me sorprendió mucho porque Moratalaz, el distrito que dejé para el último, no había sido municipio independiente como sí lo fueron en su día Villaverde, Carabanchel, Vallecas o Fuencarral, entre otros. Esos conservan una ideosincrasia, una identidad. Moratalaz, históricamente, era un campo que no lo quería nadie. Se lo disputaban Vicálvaro y Madrid, y empieza a tener entidad en los años 60 con la construcción de Urbis y del franquismo. Lo dejé para el último, pero me ha sorprendido que se nos ha quedado corta la tirada de 1.500 ejemplares. Es verdad que no había bibliografía sobre el distrito.

P. ¿Cuál es el lugar favorito de Madrid?

R. Voy a ser muy poco original. Vivo en la Barrio de Las Letras y me gusta mucho el Paseo del Prado. Me parece que esta parte de Madrid, que es Patrimonio de la Humanidad como el Paisaje de la luz, con el Paseo del Prado, que atesora la mayor pinacoteca del mundo, es maravillosa. Si los ingleses, que con poquita cosa han hecho parques temáticos, si vieran el Museo del Prado, el Thyssen, el CaixaForum y el Reina Sofía, y además El Retiro, y el Jardín Botánico, serían los reyes. Hace poco, sin embargo, que valoramos el patrimonio que tenemos. Creo que es una cuestión cultural que estamos ganando, pero nos falta mucho en valorarlo como se debe.

P. ¿Qué les falta por contar de Madrid?

R. Todavía faltan muchas cosas que contar, es inacabable. Al hacer los 21 distritos nos dimos cuenta que nos quedan muchas cosas. Ahora estamos justo haciendo segundas vueltas en los distritos. A mí me gusta mucho que me hagan críticas, las acepto muy bien, y en algunos libros quizá hay algunos temas que no los hemos trabajado y deberíamos haberlo hecho. Chamartín, por ejemplo, donde presentamos este viernes una exposición, una de las críticas que me hicieron es que han vivido allí muchos arquitectos que son los creadores de las colonias, como El Viso, Cruz del Rayo. Hay un montón de escultores, pintores y escritores que vivieron allí también, con Ramón Martínez Pidal a la cabeza, que precisamente escribió sobre la historia de Chamartín. Por eso estamos haciendo un libro que se va a llamar 'Chamartín cultura' que engloba todas esas cosas que nos dejamos en el tintero en su día.