La gasolinera más barata de Madrid está en un polígono de Carabanchel: “Compramos el carburante donde todos”

"Yo tengo la aplicación en el móvil que me dice el precio de la gasolina, la miro todos los días y suele subir muy poco [el precio del carburante]. Es muy regular. Y es más barato que en mi cooperativa de taxis". Todos los días, antes de empezar su turno, Aurelio, que reside en Torrejón de la Calzada, coge su taxi y se planta en la gasolinera Oil+ del polígono industrial de Carabanchel Alto, en la calle Muguet. Son 30 kilómetros, pero dice que la merece la pena. "Es que, además, es donde mejor se lava el coche, la presión del agua, la calidad del producto...", explica sobre los seis puestos manuales de limpieza con pistola.

"Por dos euros te lo deja fenomenal", añade su mujer, que junto a Aurelio está con la gamuza limpia que te limpia el interior del coche. "Yo desde que somos pareja, hace nueve años, siempre ha venido aquí". Él asiente: "Es que, es verdad, está muy bien".

Es la 1.45 de la tarde, y el goteo es incesante en esta amplia estación de servicio -tiene unos 1.500 metros cuadrados-, aunque un poco antes, sobre mediodía, había una fila mucho mayor que se alargaba hasta la calle. No en vano esta es la arcadia de cualquier automovilista que se precie: es la gasolinera más barata de Madrid.

Podio

Pese a que hay una fuerte competencia, Oil+ nunca baja del podio. Es miércoles y la gasolina Sin Plomo 95 está a 1,365 euros el litro. La siguiente en el ranking es Petroprix, en la calle Secoya, curiosamente situada a apenas 500 metros de la que ocupa el primer cajón y que tiene la gasolina a 1,385 euros el litro. En diésel, las dos primeras están en Móstoles, con el carburante a 1,219 euros y en el top 3 Oil+ de nuevo: 1,245, una vez más la más barata de la capital. Toda la semana va a ser así.

Vista del cartel de precios de la gasolinera más barata de Madrid. / EPE

“No sabía que era la más barata , pero sí que las de esta zona, esta, la Ballenoil y la Petroprix, son de las más baratas de la comunidad. Hay competencia entre ellas y yo creo que por eso están tan baratas. En esta siempre hay movimiento”, dice Jaime, autónomo, que a lo largo de la semana tiene que hacerle muchos kilómetros al coche.

“Yo he venido porque me la han recomendado, y he aprovechado para limpiar el coche”, cuenta Juan, que también está limpiando el polvo del salpicadero en la amplia zona de limpieza, con muchos de los puestos ocupados. Entre los clientes, abundan las furgonetas de reparto y los taxistas, como Arturo: “Yo no vengo por gusto. Lo consulto todos los días en el móvil y el diésel más barato de la capital está aquí”.

Desde Vallecas

“Nosotros venimos de Vallecas hasta aquí porque se nota la diferencia”, dice un empleado de una empresa de mudanzas. “Es que igual hay ocho euros de diferencia con respecto a otras gasolineras cuando llenas el depósito. Es que ni con los descuentos de puntos de Galp, por ejemplo, que hay una aquí cerca, te sale tan barato”.

La gasolinera tiene varios carteles donde se advierte que es “desatendida”, es decir, que el cliente gestiona a través de las máquinas el pago y el repostaje. Aun así, en dos turnos, siempre hay una persona por la mañana o la tarde que se encarga de la limpieza y de atender a los que tengan dudas con el sistema de pago, que los hay y muchos.

En uno de los cuatro surtidores hay un hombre de unos 60 años echándole gasolina a un SUV, haciendo trizas una de las leyendas que corren sobre las gasolineras low cost, que la calidad es peor.

- Perdon, ¿sabía que esta gasolinera es la más barata de Madrid?

- Sí, claro, ¿cómo no lo voy a saber, si soy uno de los dueños?

Tras llenar el depósito atiende ambablemente a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Se llama Guillermo Alonso y ha sido emprendedor toda su vida. Dice que no hay secretos, que el éxito radica en que “la gente ahora mira mucho los precios, a todos nos afecta”. Asegura que compran casi todo "el carburante donde todo el mundo", donde lo hacen las grandes también, en el mercado diario de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), que ahora se llama Exolum. Trabajan mucho con distribuidores pequeños y admite que influye mucho para el negocio cuándo ejecutas las compras, por lo que hay que estar pendiente constantemente del mercado.

Zona de limpieza de vehículos de la gasolinera Oil+ de Carabanchel Alto. / EPE

Su éxito, según lo que explica, radica en que prefieren tener un menor margen por repostaje pero tener clientes fieles y mantenidos en el tiempo, de ahí que apenas haya variaciones en el precio de un día para otro. “A nosotros nos cotizan todos los días. Todo depende de lo que quieras ganar. No es lo mismo llevarte dos que llevarte cuatro, siempre que no vendas por debajo de coste”, afirma Guillermo, que se quita mérito y afirma que es "una de las que más barato vende, no la que más", ya que los precios varían de un día a otro y la medalla de oro no es fija.

Descuentos

Otra de las cosas que tienen claras es que quieren tratar a todo el mundo igual. “Nos han venido mucha gente del mundo de las furgonetas o del taxi diciendo que si les hacemos descuentos, pero yo no puedo hacerlo, queremos que se beneficie todo el mundo. Nosotros no entramos en descuentos ni en ofertas especiales”, dice tajante Guillermo, que añade que tuvieron "muchas trabas administrativas" cuando empezaron, allá por 2013, y las siguen teniendo.

La gasolinera, al estar en el límite entre zona urbana y un amplio polígono, tiene un enorme tránsito de vehículos diarios, y se trabaja de forma muy constante. “Estudiamos mucho la zona antes. El negocio tiene que estar donde está la gente”. El hecho de apenas tener empleados -“el gasto es menor”-, y el alquiler del suelo, más barato que en otros barrios de Madrid, ayudan también a tener un precio competitivo. Al mes pueden surtir alrededor de 300.000 litros, a una razón de 10.000 litros diarios, ya que la afluencia “es muy regular, como en el lavadero, pero hay que ofrecer calidad”, aclara.

Los taxis son clientes habituales de la gasolinera del polígono industrial de Carabanchel Alto. / EPE

De la década con el negocio abierto, asegura que cuando peor lo pasaron fue cuando tuvieron que aplicar el descuento al carburante ofrecido por el Gobierno. “Estuvimos a punto de hacer huelga. Porque tú tenías que adelantar el dinero y te lo devolvían a los 15 o 20 días. A quién le pilló sin dinero lo pasó muy mal, sobre todo los pequeños”.

Al comparar precios con otras gasolineras, asegura el dueño del negocio, la diferencia en un depósito de 50 litros puede ser de 15 euros. “Es que con eso come una persona en un restaurante, y la gente mira los precios mucho más que antes. La gente se mueve por el precio”.

Es la hora de comer y otro taxista está limpiando el coche:

- ¿Sabía que es la gasolinera más barata de Madrid?

- ¿No me digas? Joder, es verdad, acabo de pagar yo el litro a 1,49 en la cooperativa, que está aquí al lado. Ya lo sé para la próxima vez.