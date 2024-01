Ser 'runner', vegano o medir menos de 1,80: los extraños requisitos para alquilar pisos y habitaciones

Alquileres abusivos, habitaciones insalubres o pisos en zonas anodinas. A estas dificultades para encontrar un lugar en el que vivir, algunos caseros o potenciales compañeros de pisos añaden restrictivos requisitos que se sumarán a los de entregar un contrato indefinido, contar con un aval o con un salario mínimo elevado. El asunto ya se torna personal. La entrevista para entrar a una vivienda juzga también las aficiones y la forma de vivir de quienes se adentran en la pesadilla de buscar una habitación o un piso en alquiler.

Normalmente, son jóvenes los que se lanzan a buscar una habitación, ante la imposibilidad de arrendar una vivienda entera para ellos solos. No son muchos los que pueden hacer ese esfuerzo, sólo el 16,3% de los españoles de entre 16 y 29 años se pueden independizar, según el último informe del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud. Una usuaria de X, el antiguo Twitter, alertaba hace unas semanas de un anuncio de Idealista en el que el propietario -el hijo de la propietaria, en concreto- de un piso de dos habitaciones en el centro de la capital pedía como requisito que su próxima compañera -prefería una mujer- fuese "runner o corredor habitual". "IMPORTANTE EL RUNNING ES UN REQUISITO! [sic]", dejaba claro en el anuncio.

Su nombre es Mario y atiende por teléfono a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA para explicar por qué ha puesto esa condición, que ha sorprendido a los usuarios de esta red social. "Se ha montado una...", dice algo sorprendido Mario. "Se alquila solamente una habitación y he puesto lo de runner porque yo lo soy y porque pienso que la convivencia es mucho más divertida en una casa cuando se practica la misma afición", refleja.

La habitación que alquila resulta de lo más golosa para quienes buscan residir en el centro de Madrid. A un kilómetro del parque del Retiro y a unos metros de la Gran Vía, ofrece una habitación luminosa, baño individual, totalmente amueblada y que se ubica en un bloque construido hace tan sólo 20 años. Mario ha anunciado el cuarto en el portal Idealista en varias ocasiones. Siempre había indicado que era "deseable" que a su compañera de piso le gustase correr, pero hace un par de meses se decidió a exigirlo para entrar a la casa, porque recibía "fácilmente 20 contactos al día de personas interesadas". "Tiene una acogida tremenda, así que pensé en poner el requisito y así me ahorraba hablar con tantas personas y reducía un poco las llamadas".

"En el contrato, que es muy sencillo y de habitación, en ningún momento ponemos que haya que correr. Aquí no se obliga a nadie a nada, sino que lo he puesto con la idea de que sea más fácil convivir con una persona que practica esta afición que con quien no la practica", recalca Mario, que corre una media de tres carreras al mes y al que le gusta visitar localidades de la Comunidad de Madrid durante sus días de descanso para recorrerlas corriendo. "He corrido en 103 municipios diferentes de la región".

Entrena con grupos de runners y conoce eventos gratuitos, por lo que "la persona que venga tiene la opción también de hacer otras amistades y se le abre un abanico para disfrutar de running". Mario simplemente quiere convivir "con alguien al que le guste y que no me diga cuando esté en la casa, que ya me ha ocurrido: 'Oye, ¿madrugas tanto?'. Sino alguien que me diga: 'Me animo también a salir a correr contigo'". El tuit se viralizó y llegó a aparecer en un programa de entretenimiento.

"Se alquilan habitación a persona VEGANA"

Otra de las condiciones que se repiten en pisos o habitaciones el alquiler en toda la geografía española es la de ser vegano o vegetariano. Un anuncio de Idealista en el que se ofrece una habitación por 400 euros al mes en el barrio de La Milagrosa de Pamplona indica que la persona que entre tiene que seguir este tipo de alimentación. "Se alquila habitación a persona VEGANA", expresa este reclamo. Los residentes de este apartamento han preferido no dar declaraciones a este periódico.

Condiciones para alquilar una habitación por 400 euros al mes en un piso en Pamplona. / IDEALISTA

En Vilasar de Dalt, un municipio de El Maresme, en la provincia de Barcelona, también reclaman tener un compañero de piso vegano o vegetariano para arrendar un cuatro con cama individual y ventana a un patio en un bajo exterior de cuatro habitaciones por 380 euros al mes.

Vicky, la anunciante, señala que pide que la persona que entre sea vegana "porque yo soy vegana y no permito que se cocinen ni entren animales muertos a mi casa". "No alquilaría la habitación a una persona que no fuese vegana porque sería incompatible [convivir con ella], sobre todo en la cocina, porque al que come animales le cuesta mucho respetar a quien no los come", sentencia.

Problema: techos de 1,80 metros

Albert está inmerso en la búsqueda de estudios en Madrid. Esta misma semana le llegó un correo electrónico de "recomendaciones según tus búsquedas" de Idealista en el que aparecía un inmueble que le llamó la atención por sus techos bajos. Leyó la descripción y corroboró que había tan poco espacio entre el suelo y el cielo del piso como pensaba. "El estudio tiene un problema y es que la altura está limitada a 1,80", indica el anuncio. La anunciante no ha respondido a las peticiones de información de este periódico.

Albert, cansado de encontrarse con inmuebles "absurdos", compartió en Twitter su opinión sobre ese piso: "¿Estás harto de que en Tinder nadie te dé like por ser bajito? No te preocupes, en Idealista sí quieren a todo el mundo que mide menos de 1,80. Además, este magnífico zulo tiene el suelo de cemento pulido, como la cara del tío que lo alquila por 750 euros al mes".

Además de poco habitual, la altura de estos techos estaría fuera de la legalidad si se tratase de una vivienda de nueva construcción. El artículo 7.3.5 Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) de 1997 establece que "la altura libre mínima de piso de las piezas habitables de la vivienda, excepto de la cocina, será de doscientos cincuenta (250) centímetros que podrá reducirse de forma excepcional por descuelgues aislados de elementos de estructura o instalaciones hasta doscientos veinte (220) centímetros. La altura libre mínima de la cocina y de las piezas no habitables será de doscientos veinte (220) centímetros".

Hela Alvarado Briceño, arquitecta de Acuatro Arquitectos resuelve que "todas las viviendas que se construyan a partir de la entrada en vigor del PGOUM -1997-, deben cumplir con este requisito". "Esto incluye también los cambios de uso, es decir, cuando se cambia el uso de un local o edificio, es como si fuera una obra nueva por lo que debe cumplir la normativa actual", advierte. Según el Catastro, la reforma total de esta vivienda se llevó a cabo en el año 2005.

Ya en la Orden del 29 de febrero de 1.944 por la que se establecen las condiciones mínimas higiénicas que han de reunir las viviendas, se indicaba que "la altura de todas las habitaciones, medida del pavimento al cielo raso, no será inferior a 2,50 metros, pudiendo descender a 2,20 metros en las casas aisladas y en el medio rural". Este piso de 1,80 metros de altura se ubica en un bloque del año 1920 y "no sabemos si fue vivienda desde que se construyó el edificio o fue, lo más probable, un espacio adjunto al local de la planta baja que luego convirtieron en vivienda", plantea esta arquitecta. "Lo que pasa con las viviendas antiguas es que quizás en ese momento no había regulación con respecto a la altura mínima de las viviendas".

"Si una vivienda de obra nueva no cumple con todos los requisitos de uso residencial que especifica el PGOUM no podrá obtener la licencia de primera ocupación y funcionamiento, antiguamente llamada Cédula de Habitabilidad, por lo que no podría alquilarla ni venderla como vivienda. Si la vivienda del anuncio de idealista tuviera a día de hoy Cédula de Habitabilidad, entiendo que es una vivienda legal", concluye Hela Alvarado Briceño.