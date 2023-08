El viaje de Mr. Pollofre: el joven de los gofres fálicos ahora es 'podcaster', entrevista a Abascal y quiere disciplinar a tus hijos

"Me gustaría hacer campamentos para niños. Para vendérselos a los padres, obviamente. Decir: mira, tu hijo no respeta a los mayores, está todo el puto día perdiendo el tiempo en TikTok, no sabe nada de impuestos, economía, emprendimiento. No le enseñan mil cosas. Dame un mes, que venga conmigo. No va a tener móvil, no va a tener nada. Le voy a enseñar artes marciales, compromiso, respeto, sacrificio, emprendimiento, impuestos... Va a saber lo que es la declaración de la renta". Risas. "¿Rollo militar, no?". "Sí, a despertarlos con un cuerno a las cuatro de la mañana". Más risas.

Pedro Buerbaum habla de una idea que le ronda la cabeza en La Aldea, un podcast de Jorge Cremades, a finales de marzo. Cuatro meses después ya tiene una web y las inscripciones abiertas, aunque al final ha cambiado de público y se dirige a mayores de edad. "Acabamos de vender las primeras plazas. Es una semana con todo incluido. Enseñaremos emprendimiento, disciplina, consistencia", revela al teléfono. "El beneficio que me queda es prácticamente nulo, pero lo hago porque creo que hace falta". El viaje completo cuesta "en torno a los 900 euros", según cuenta un chico que asistirá con el objetivo de "ver a este empresario desde un punto de vista más cercano, aprender hábitos y aplicarlos".

Nacido hace 28 años en Tenerife, Buerbaum no es nuevo en el mundo de los negocios. Hace tres años, el joven tinerfeño saltó a la fama por montar La Pollería, una tienda de gofres con forma de pene que se hizo viral al instante. A los 'pollofres', como los bautizó, les siguieron los 'coñofres' —gofres con forma de vagina—, una red de franquicias (varias ya cerradas), expansión internacional y la delegación del día a día de la empresa en su equipo para dedicarse a otros proyectos "más interesantes, que no hacen tanto ruido pero son más rentables".

Así, Buerbaum es hoy un exitoso 'podcaster' y gurú de los negocios que no solo da, como otros 'youtubers' del emprendimiento, consejos para hacerse rico y pertenecer al 1%, sino que ha logrado cierta influencia entre la derecha: durante la campaña de las generales, Santiago Abascal acudió a una entrevista en su programa Worldcast. Fue la tercera visita a un podcast que hizo el líder de Vox: días antes había acudido al canal de Isaac Parejo, InfoVlogger, y al de Víctor Domínguez, alias Wall Street Wolverine, 'youtuber' conocido por su defensa de Andorra como paraíso fiscal. Hasta la fecha, la que más reproducciones lleva es la de Buerbaum: casi un millón.

¿Cómo ha pasado un veinteañero que hace nada estaba vendiendo gofres fálicos a sentarse con el líder de la extrema derecha en España, teniendo en cuenta, además, que Vox denunció a una tienda de productos similares por considerarla ofensiva?

"Trincó la pasta y cuando vio que pegaba el 'boom' dejó La Pollería en manos de su equipo y se desentendió. Empezó a cantar trap", recuerda una persona que abrió tres franquicias y las cerró en menos de un año. "Ahora va de experto en negocios, pero a los franquiciados nos ha tratado fatal". Pese al pinchazo de las tiendas y de los 'pollofres' en general, Buerbaum mantiene la venta de franquicias y culpa a los franquiciados fracasados de no haber sabido sacar las suyas adelante. "Es tu negocio. Si lo montas en un lugar en el que no hay mucha rotación de personas, tiende a decaer", justifica.

Una primera heladería viral

Antes de montar La Pollería, Pedro Buerbaum abrió una heladería en el centro de Madrid. De familia empresaria —su padre tiene una lucrativa tienda de plantas en Canarias heredada de su abuelo—, el joven hizo un master en Londres y trabajó varios meses allí. "Después me volví a Tenerife y se me hizo un poco pequeño. Quería escalar profesionalmente y me vine a Madrid", cuenta. Escogió un local en la calle Pez, donde los alquileres no bajan de 4.000 euros al mes, y montó Ice & Dreams. Allí empezó a vender vistosos helados envueltos en algodón de azúcar, perfectos para mostrar en Instagram y que ya se vendían en Londres.

Ice&Dreams, asegura, resultó "un éxito". Si la cerró en pocos meses fue porque pensando en productos para vender en invierno se le ocurrieron los gofres genitales y el negocio, que montó en un pequeño local cercano, despuntó. "La heladería me quitaba el 70% del tiempo y los beneficios eran un 10% comparados con los de La Pollería. No tenía sentido. La Pollería era muy fácil de gestionar", relata. Basta un molde para dar forma a los gofres (hay decenas de modelos en Aliexpress), masa y a facturar.

"El molde existía en China hacía tiempo", cuenta la persona que abrió tres franquicias en tres ciudades distintas, que pide no dar su nombre. "Y los márgenes son muy altos. De un saco de masa salen 300 gofres, que se venden a unos cuatro euros cada uno. Nosotros hemos llegado a facturar 13.000 euros en diez días. Pero el producto pasa de moda y tienes que renovarte o morir. Propusimos vender perritos calientes y nos lo negaron, pese a que en la tienda propia Londres sí los ofrecían. Luego nos enteramos de que en Valencia, que también era tienda propia, vendían granizados y horchata. Y así con todo. La única publicidad que hacían en redes era de sus tiendas, no de las franquicias. Nos enterábamos de las promociones cuando nos las pedían los clientes en tienda. Eran chavales a los que le vino grande. Cuando se quisieron dar cuenta, nos habían arruinado a todos los que apostamos por el negocio".

A La Pollería le salieron copias. Con el tiempo, tanto sus franquicias como el resto han ido cerrando. Este periódico ha contado al menos ocho franquicias de La Pollería clausuradas. Para las cuentas de Buerbaum, sin embargo, esto no es un problema: la empresa cobra entre 15.000 y 25.000 euros de canon de entrada más el 7,5% de las ventas mensuales de cada local franquiciado, unos ingresos que engordan su cuenta de resultados: en 2021, facturó 1,8 millones de euros y declaró casi medio millón de beneficio. Las tiendas de Madrid, Valencia, Londres y alguna que otra franquicia, como las de Alcalá de Henares y Badajoz, siguen abiertas.

Ropa, podcast e inversiones inmobiliarias

Viral Projects, el nombre de la sociedad bajo la que Buerbaum agrupa sus proyectos, cerró 2021 con 36 empleados. Ahora ronda los 48, según ha contado en algunas entrevistas. Tras la aventura 'pollofrera', el tinerfeño ha abierto una tienda online de sudaderas y dice tener "inversiones inmobiliarias, rendimientos de marca personal, rendimientos de inversiones y algo en criptomonedas", si bien no desgrana qué porcentaje de facturación le supone cada negocio.

Por el podcast ingresa —siempre según sus datos— alrededor de 15.000 euros mensuales, entre plataformas y patrocinios (suele hacer las entrevistas con un par de cervezas San Miguel, aunque al término de este artículo la cervecera no había confirmado su patrocinio a este diario). Con respecto a sus invitados, a Buerbaum le molesta que los medios destaquen su entrevista con Abascal. "Es el titular fácil", lamenta. "Pongan que he pasado de montar La Pollería a entrevistar a Fani la de las gallinas". Al señalar que el líder de la tercera fuerza política del país es más relevante que una activista vegana, el joven recela y dice que aunque hubiera entrevistado a Pablo Iglesias los medios seguirían destacando su entrevista con Abascal.

"Yo hice una convocatoria para todos los partidos políticos", cuenta. "Nos pusimos en contacto con todas las sedes y ninguna dio respuesta, solo Vox y el Frente Obrero, que es comunista". Quizá la principal diferencia entre las entrevistas a Abascal y Roberto Vaquero, crítico con la "secta del progresismo", y la de la activista Fani es la complicidad que muestra con los primeros ("me gusta la propuesta fiscal de Vox", "[Frente Obrero] es aire fresco") y el cuestionamiento constante que le hace a la segunda ("¿qué motivos tendría que encontrar yo para ser vegano, que no lo entiendo?", "¿dónde está la desigualdad en el trabajo sexual?", "si el patrón de la empresa es el que más dinero se lleva y los trabajadores están descontentos, ¿por qué los trabajadores no montan su propia empresa?").

Buerbaum ha llevado también al dueño de Desokupa a promocionar sus métodos, que pese a haber sido sancionados por la Justicia se defienden en la entrevista. "Que me denuncien por coacción. Es un delito leve, una multa de 3.000 euros", dice el entrevistado. Otros invitados han sido el criptoemprendedor canario Mani Thawani y el activista y militante de Vox Bertrand Ndongo. "Llevamos a todo tipo de perfiles", defiende el joven. "A gente que dice que es medio alienígena, a Fani que dice que los gallos violan a las gallinas, a sexólogos, psicólogos de pareja... La reacción de las personas que se paran escuchar el podcast con sentido común es de cero odio, pero en los clips fuera de contexto, en Twitter y TikTok, está todo el mundo ladrando y da bastante pena".