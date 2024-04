La respuesta de Sánchez a Aznar sobre el Estado Palestino: "Existe y existirá"

Pedro Sánchez, ha respondido contundentemente a José María Aznar, tras tildar este de "absurdo" el compromiso del presidente del Gobierno de reconocer a Palestina como Estado. El expresidente del Gobierno ha sostenido que no tiene sentido porque el territorio palestino "no existe". "A los que se refieren a la creación de un Estado Palestino, ¿a qué se refieren con un Estado Palestino? Eso no existe. Eso es absurdo", ha expresado en unas jornadas sobre Oriente Medio organizadas por la fundación FAES, que él mismo preside. Aznar ha pedido también al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que termine su "operación" en Gaza.

La reacción de Pedro Sánchez

Sánchez, que aterrizó el lunes en Oriente Próximo por segunda vez desde el estallido de la guerra en Gaza, donde pidió de nuevo a la Comunidad Internacional que reconociera el Estado de Palestina de forma urgente, ha contestado a Aznar con un contundente: "Existe y existirá" en un mensaje en la red social X.

El presidente del Gobierno espera que los movimientos que próximamente se desarrollarán en el marco de Naciones Unidas impulsen el anuncio de varios países europeos. Además, el presidente cree que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su Ejecutivo están "cada vez más aislados" internacionalmente y que incluso algunos países que en un principio estaban más alineados con la posición de Israel están cambiando su postura "drásticamente" pidiendo líneas políticas "más duras y claras" por lo que está sucediendo en Gaza.