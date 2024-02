El PP bloqueará los objetivos de déficit en el Senado: "No dan respuesta a las necesidades de las CCAA"

El PP utilizará su mayoría absoluta en el Senado esta semana para rechazar los objetivos de estabilidad presupuestaria a los que el Congreso ya dio luz verde. La secretaria general del partido, Cuca Gamarra, fue muy clara en una entrevista en ‘RNE’ este lunes por la mañana: “No apoyamos estos objetivos de déficit. En primer lugar porque no ha dado respuesta a las necesidades que han puesto encima de la mesa las CCAA y porque las comunidades merecen un respeto a su autonomía fiscal”.

Precisamente los populares llevaban semanas dejando la puerta abierta a permitir que la senda de déficit siguiera adelante (es el primer paso para que se elaboren los Presupuestos Generales) si el Ministerio de Hacienda daba más margen de gasto a las CCAA. En total, el PP encabeza once gobiernos autonómicos y, de hecho, el PSOE ha estado presionando en este tiempo con que rechazar los objetivos de déficit también sería perjudicial para sus propios territorios.

El responsable económico del PP, Juan Bravo, ha lanzado varios mensajes a la vicepresidenta María Jesús Montero en la misma dirección: que las CCAA tuvieran una mayor capacidad de gasto sería “un primer gesto”. La mayor crítica pasa por que Hacienda reparta la capacidad de déficit en un 97% para el Estado y solo el 3% para las autonomías.

Al dejar la puerta abierta en distintas ocasiones, todas las miradas están puestas en lo que finalmente haga el PP. Pero Gamarra ha despejado hoy todas las dudas, reconociendo que tendrán que “dar explicaciones” sobre su rechazo.

La número dos del partido ya fue desgranando algunas: “Hay impuestos que las CCAA están reduciendo o eliminando en busca de la reactivación económica y el Gobierno los pone en marcha por otro lado. Tenemos muchos motivos para no avalar la política económica del Gobierno porque está más pensada para recaudar más y que el Gobierno pueda gastar más, que en aliviar la carga fiscal que tienen los españoles a través del IVA o el IRPF”.

Que el PP rechace los objetivos pone más trabas al Gobierno, que deberá remitir un nuevo acuerdo en el plazo máximo de un mes para comenzar de nuevo la tramitación. La consecuencia directa es un mayor retraso para elaborar unas nuevas cuentas públicas. La ministra Montero siempre tuvo en la cabeza el mes de abril, pero las dificultades del PSOE con su nuevo socio de legislatura, Junts, lo están complicando todo aún más. Los independentistas catalanes tumbaron la ley de amnistía la semana pasada, anticipando que las negociaciones serán muy complicadas. También para los Presupuestos.

Y en ese escenario de debilidad, el PP también utiliza sus armas. Como publicó este diario, los populares tienen decidido hacer del Senado su Cámara de resistencia.